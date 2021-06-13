Україна не використала понад $7 млрд інвестицій на різні проєкти від Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних інвесторів.
Дивися повний текст Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:10
Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко.
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:10
Менеджеров хороших достаточно. просто бездарности пытаются растащить эти деньги по своим личным карманам.
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