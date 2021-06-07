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Зеленський створив делегацію для переговорів з ЄС щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з ЄС щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.
Дивися повний текст Зеленський створив делегацію для переговорів з ЄС щодо скасування ввізного мита
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:45
Любой тупой закон вытягивающий с наших карманов деньги называется "Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза"эти упыри делают всё для заработка таможни и чтоб крупные торговые сети могли поднять цены на товары ещё выше,не понять на кого работает вообще это правительство
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