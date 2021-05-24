Мінекономіки розробляє нову модель економічного зростання України, а також визначає так звані точки зростання економіки.
Дивися повний текст У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі «економічного зростання України».
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:11
У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі «економічного зростання України».
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:11
Вони не розуміють, що для реалізації цих проектів треба інвестиції. А для реального зростання економіки - набагато більше інвестицій. А вони вміють тільки базікати та красти.
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