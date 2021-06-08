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Міжбанк: курс долара остаточно
подолав психологічний...

Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19

Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок гривня остаточно пробила психологічний рівень в 27 гривень і продовжила зміцнюватися.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
R2
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