У понеділок гривня остаточно пробила психологічний рівень в 27 гривень і продовжила зміцнюватися.
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19
Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...
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Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
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