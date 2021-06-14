У понеділок гривня остаточно пробила психологічний рівень в 27 гривень і продовжила зміцнюватися.
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19
Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара остаточно подолав психологічний поріг і прямує вниз.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:14
Власть нашла методы как вытаскивать и3 под матрацов народа валютные сбережения на черный день. Но даже искуственно сдерживаемый курс доллара не спас украинский рынок от инфляции на некоторые товары до 100%. Что же будет чере3 пару месяцев когда черный день действительно наступит а народу уже нечем будет 3аплатить 3а еду и комуналку. Настанет настоящий голодомор и нищета. Вот тогда думаю некоторые и предложат пойти на поклон к нашему кремлевскому врагу с предложением продать крым и дамбас 3а какую то подачку, мол не для себя а для спасения народа стараемся.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:15
Вы не путайте грешное с праведным. Ето не укрепление гривны. Сейчас 3а гривны ничего уже не купишь. Так что ето ограбление народа среди бела дня.
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