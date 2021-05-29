Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість дизпалива та бензинів, з якої буде вираховуватися гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину червня.
Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:12
Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості...
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Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива.
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