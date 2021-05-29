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Мінекономіки оприлюднило
нові розрахунки вартості...

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:12

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість дизпалива та бензинів, з якої буде вираховуватися гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину червня.

Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:12

Спасибо Беллорусии мы им санкции а они он как нам отблагодарили
tola_tttt
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