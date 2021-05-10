В Україні курс гривні до долара зміцнився завдяки чотирьом головним факторам.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 22:24
У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара
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Дивися повний текст У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара.
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:24
Сейчас внешние долги в валюте отдадут и гривна займет реальную позицию. Эти мансы ясны всем, кто понимает кто у руля и почему это им выгодно)
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