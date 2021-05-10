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У НБУ пояснили, що
відбувається з курсом долара

У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:24

У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара

Пропонуємо до обговорення:
В Україні курс гривні до долара зміцнився завдяки чотирьом головним факторам.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, що відбувається з курсом долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:24

Сейчас внешние долги в валюте отдадут и гривна займет реальную позицию. Эти мансы ясны всем, кто понимает кто у руля и почему это им выгодно)
hazanovich_alexey
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