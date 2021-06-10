Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав основну причину, по якій інвестори не приходять в Україну.
Дивися повний текст Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 07:15
Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не...
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Дивися повний текст Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну.
Додано: Вів 15 чер, 2021 07:15
А как же инвестняни ? Ох уж эти инвесторы, им и памперсы готовы менять и кормить с соски обещают, а им все не так, неблагодарные :)
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