RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП України до 2030 року може
зрости до 450 мільярдів...

ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:13

ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України до 2030 року очікується до 450 млрд доларів і вище - це передбачено планом Національної економічної стратегії, яку три місяці тому затвердив уряд.

Дивися повний текст ВВП України до 2030 року може зрости до 450 мільярдів доларів — радник Шмигаля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:13

На кого це розраховано?
apyvovar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 24.04.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тариф на опалення може подорожчати на 40%, -... 1, 2
R2 » Пон 14 чер, 2021 14:07
10 423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 10:04
_hunter
Як змінювалися ціни на житло в Києві з 2014 року...
R2 » Пон 14 чер, 2021 08:17
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 10:28
Помещик
ЄС розчарований «витівками» України на ринку...
R2 » Чет 10 чер, 2021 14:41
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:51
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (204)
15.06.2021 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.