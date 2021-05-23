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У Львові директорам усіх шкіл
підвищать зарплату до $1 тис.

У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:44

У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Директорам усіх львівських шкіл підвищили зарплату до 27 тисяч гривень.

Дивися повний текст У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:44

100млрд разделить на 400к учителей и разделить на 12 месяцев = 208к грн зарплата средняя в месяц))) ух)
ASAN
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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