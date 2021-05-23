Директорам усіх львівських шкіл підвищили зарплату до 27 тисяч гривень.
Дивися повний текст У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис..
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:44
У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові директорам усіх шкіл підвищать зарплату до $1 тис..
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:44
100млрд разделить на 400к учителей и разделить на 12 месяцев = 208к грн зарплата средняя в месяц))) ух)
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