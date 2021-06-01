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У Зеленського розкрили деталі переговорів України з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Українська сторона постійно проводить консультації з Фондом.
Дивися повний текст У Зеленського розкрили деталі переговорів України з МВФ
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R2
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52
деталі є.
грошей нема і не буде.
але це деталі.
головне процес.
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igorbuda52
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