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ПриватБанк домігся відводу
судді у справі стосовно...

ПриватБанк домігся відводу судді у справі стосовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52

ПриватБанк домігся відводу судді у справі стосовно...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва задовольнив заяву державного ПриватБанку про відвід судді від розгляду справи за позовом компанії ексвласників банку, встановивши ознаки маніпулювання автоматизованим розподілом судових справ.

Дивися повний текст ПриватБанк домігся відводу судді у справі стосовно заводу Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52

а посадити суддю стасюка?
igorbuda52
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