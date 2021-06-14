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Зеленський заговорив про
особливі умови від МВФ для...

Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:46

Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для...

Пропонуємо до обговорення:
Президент назвав причини, чому Україні потрібні спеціальні умови для отримання кредитів МВФ.

Дивися повний текст Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для України: «не можна порівнювати з іншими».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:46

Вова - Вова… 🤦‍♂️
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Aleksandr engineer
 
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