Президент назвав причини, чому Україні потрібні спеціальні умови для отримання кредитів МВФ.
Дивися повний текст Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для України: «не можна порівнювати з іншими».
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:46
Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський заговорив про особливі умови від МВФ для України: «не можна порівнювати з іншими».
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:46
Вова - Вова… 🤦♂️
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