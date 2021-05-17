Міністерство розвитку громад і територій розробило проєкт постанови.
Дивися повний текст Мінрегіон планує змінити порядок формування тарифів на тепло та воду.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:20
Мінрегіон планує змінити порядок формування тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон планує змінити порядок формування тарифів на тепло та воду.
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:20
Куда еще расти на 40%? Уже половина и так не в состоянии платить. Удавку на шее затягивают. Если хотят, чтобы люди платили, надо сделать адекватные тарифы, а не х 3.
Кроме того, полное нарушение прав человека - это насильное предоставление услуги теплоснабжения в многоквартирных домах. Потребитель должен иметь право выбора.
И однозначно - иметь возможность поставить индивидуальные приборы учета тепловой энергии отдельно в каждой квартире, на каждой секции отопления. Этого сделать не разрешат (по крайней мере, эта власть), потому что потребление тепла в этом случае упадет в 1.5-2 раза, а политика - максимально выдавить все с людей.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:12
Уникальные реформы при Ссаныче. С одной стороны формируется рынок газа и из структуры тарифа выносятся расходы на обслуживания трубы. Уже и 3-ю платежку нарисовали)) А тут наоборот установку счетчиков и обслуживание тепловых пунктов включают в структуру тарифа. Эти реформы объединяет только одно - подъем расходов на коммуналку. Молодцы умеют реформы делать!) Счетчики, наверное, будут каждый год устанавливать новые или каждые 3 года ... тариф же располагает?!)))
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