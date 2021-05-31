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Стартує пільгове
розмитнення «єврономерів»

Стартує пільгове розмитнення «єврономерів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:21

Стартує пільгове розмитнення «єврономерів»

Пропонуємо до обговорення:
В Україні від 15 червня розпочався пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст Стартує пільгове розмитнення «єврономерів».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:21

А когда начнут доплачивать за еврономера ? :)
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Модератори: Ірина_, Модератор

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