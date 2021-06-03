Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год через монопольні дії російського "Газпрому".
Дивися повний текст Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:00
Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму.
Додано: Вів 15 чер, 2021 14:00
Закривайте ТЕС, АЕС, корешіться з москалями і Газпром забере у вас все цікаве за борги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:13
Газпром, с долей 33%, давно уже не доминирует на рынке ЕС. Две трети газа в ЕС поступает из других источников и по другим трубам.
Додано: Вів 15 чер, 2021 22:17
Как для украинцев( проживающих в этой стране), так годовой контракт с максимальной "зимней"ценой , а для Европы пожалуйста , готовы закачать дешёвого "летнего" газа в хранилища, когда виртуальный реверс закончится, тогда посмотрим .
Додано: Вів 15 чер, 2021 22:54
|