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Ціна газу на європейському
ринку досягла п'ятирічного...

Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:00

Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год через монопольні дії російського "Газпрому".

Дивися повний текст Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму.
R2
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Закривайте ТЕС, АЕС, корешіться з москалями і Газпром забере у вас все цікаве за борги.
unicdima
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Газпром, с долей 33%, давно уже не доминирует на рынке ЕС. Две трети газа в ЕС поступает из других источников и по другим трубам.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:17

Как для украинцев( проживающих в этой стране), так годовой контракт с максимальной "зимней"ценой , а для Европы пожалуйста , готовы закачать дешёвого "летнего" газа в хранилища, когда виртуальный реверс закончится, тогда посмотрим .
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:54

  warlamp написав:Газпром, с долей 33%, давно уже не доминирует на рынке ЕС. Две трети газа в ЕС поступает из других источников и по другим трубам.

Газпром лидер в поставках газа в ЕС, а падение до 33% это лишь на фоне рекордных 36-37% в 2018-2019годах, до этого лет пятнадцать доля была ниже.
unicdima
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