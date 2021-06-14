Компанія Amazon підняла мінімальну заробітну плату на своїх складах в Німеччині до 12 євро ($15) на годину.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:39
Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12...
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Дивися повний текст Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12 євро на годину.
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