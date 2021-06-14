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Amazon підвищила мінімальну
зарплату в Німеччині до 12...

Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:39

Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Amazon підняла мінімальну заробітну плату на своїх складах в Німеччині до 12 євро ($15) на годину.

Дивися повний текст Amazon підвищила мінімальну зарплату в Німеччині до 12 євро на годину.
R2
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