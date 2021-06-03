СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони...
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У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань завершено розслідування щодо корупційної схеми, яку організував начальник управління медпостачання Командування Медичних сил ЗС України.
Під час розслідування встановлено, що у травні — серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗС України та експосадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця «відкат» за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.
Посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони України договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.