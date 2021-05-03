За останні півтора року водії стягнули з Укравтодору 774 071 грн за 9 позовами.
Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в дорожню яму.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42
Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...
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Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в дорожню яму.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42
Такую бурную деятельность нужно развить после дтп. А если скорая увезла?
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