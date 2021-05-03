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Як отримати компенсацію,
якщо ваше авто потрапило в...

Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42

Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...

Пропонуємо до обговорення:
За останні півтора року водії стягнули з Укравтодору 774 071 грн за 9 позовами.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в дорожню яму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42

Такую бурную деятельность нужно развить после дтп. А если скорая увезла?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:45

удивляет моральная компенсация, человеку после аварии сделали операцию, у него моральный стресс и после 4х лет спора, дали 10 тыс., на пиво. Психологическое состояние людей в нашей стране никого не волнует. Хорошо, если он не принял близко к сердцу, а если вообще за руль не сядет? Что делать?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:58

Re: Як отримати компенсацію, якщо ваше авто потрапило в...

В більшості випадків поліція пише, що не дотримався безпечної швидкості.
unicdima
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