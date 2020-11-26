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Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна оновив Sense SuperApp, цифровий банк для приватних осіб і підприємців. Вперше в Україні «Альфа» запустила для фізосіб-підприємців повний all inclusive: відкриття рахунку віддалено через відеочат, 3% на залишок і безкоштовне обслуговування рахунку. Розбираємося в нових перевагах Sense для ФОПів.
Дивися повний текст Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp: віддалене відкриття рахунку та безкоштовне обслуговування
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Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54
И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
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moveton
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:28
moveton написав:
И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
Ласкаво просимо!
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Alfa_Bank
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