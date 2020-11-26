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Повний all inclusive для
підприємців у Sense SuperApp:...

Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54

Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна оновив Sense SuperApp, цифровий банк для приватних осіб і підприємців. Вперше в Україні «Альфа» запустила для фізосіб-підприємців повний all inclusive: відкриття рахунку віддалено через відеочат, 3% на залишок і безкоштовне обслуговування рахунку. Розбираємося в нових перевагах Sense для ФОПів.

Дивися повний текст Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp: віддалене відкриття рахунку та безкоштовне обслуговування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54

И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:28

  moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...

Ласкаво просимо!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:46

  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...

Ласкаво просимо!

У вас там в рекламке как-то расплывчато написанно -- в плане пополнения:
безлімітні платежі по Україні без комісії;
безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи;
продаж валюти без комісії 24/7;
виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії;
безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;

ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..
_hunter
 
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