Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...

Додано: Сер 16 чер, 2021 15:07

_hunter написав: ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?.. ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..

Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)

На входеНасколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.С выходом: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.