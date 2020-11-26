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Повний all inclusive для
підприємців у Sense SuperApp:...

Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54

Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна оновив Sense SuperApp, цифровий банк для приватних осіб і підприємців. Вперше в Україні «Альфа» запустила для фізосіб-підприємців повний all inclusive: відкриття рахунку віддалено через відеочат, 3% на залишок і безкоштовне обслуговування рахунку. Розбираємося в нових перевагах Sense для ФОПів.

Дивися повний текст Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp: віддалене відкриття рахунку та безкоштовне обслуговування.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:54

И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:28

  moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...

Ласкаво просимо!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:46

  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...

Ласкаво просимо!

У вас там в рекламке как-то расплывчато написанно -- в плане пополнения:
безлімітні платежі по Україні без комісії;
безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи;
продаж валюти без комісії 24/7;
виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії;
безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;

ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:07

  _hunter написав:ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..

На входе свистят, что минус один процент:
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
.
Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.

С выходом тоже есть камни в пункте 6.3: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:37

  _hunter написав:
  Alfa_Bank написав:
  moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...

Ласкаво просимо!

У вас там в рекламке как-то расплывчато написанно -- в плане пополнения:
безлімітні платежі по Україні без комісії;
безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи;
продаж валюти без комісії 24/7;
виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії;
безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;

ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..

Доброго дня. Більш детально з тарифами можете ознайомитись за посиланням: Тарифи пакетів послуг для клієнтів фізичних осіб-підприємців АТ "Альфа-Банк", які обслуговуються за допомогою системи Sense Superapp*
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 16 чер, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:44

  moveton написав:
  _hunter написав:ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..

На входе свистят, что минус один процент:
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
.
Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.

Доброго дня. Акція розповсюджується на власників Пакетів послуг для фізичних осіб: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited».
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:21

  moveton написав:
  _hunter написав:ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..

На входе свистят, что минус один процент:
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
.
Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.

С выходом тоже есть камни в пункте 6.3: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.

Аналогично :) -- постоянно удивляюсь, кто им такие "альтернативные" тарифы придумывает...
Как оказалось: "вход" таки бесплатный, но таки берут УкрСоц-евский процент за "выход". Или нужно еще открывать в банке пакет на физика. И тут возникает вопрос: а что это за all inclusive такой, что за алкоголем в соседний отель нужно бегать?..
Ну и риторический вопрос к представителю -- раз уж он тут присутствует: а нафига, вообще, этот чудо-пакет нужен? -- в тех же Авале/УкрСибе реальные all inclusive-ы есть: т.е. и "вход" и "выход" "нашарик"...
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