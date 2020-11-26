Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...
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Альфа-Банк Україна оновив Sense SuperApp, цифровий банк для приватних осіб і підприємців. Вперше в Україні «Альфа» запустила для фізосіб-підприємців повний all inclusive: відкриття рахунку віддалено через відеочат, 3% на залишок і безкоштовне обслуговування рахунку. Розбираємося в нових перевагах Sense для ФОПів.
moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
Ласкаво просимо!
У вас там в рекламке как-то расплывчато написанно -- в плане пополнения:
безлімітні платежі по Україні без комісії; безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи; продаж валюти без комісії 24/7; виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії; безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;
ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
. Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.
С выходом тоже есть камни в пункте 6.3: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.
moveton написав:И у этих для айтишников теперь шара. Причём, в отличие от Монобанка, есть масса своих банкоматов. Наверное, пора валить с зажравшегося Привата...
Ласкаво просимо!
У вас там в рекламке как-то расплывчато написанно -- в плане пополнения:
безлімітні платежі по Україні без комісії; безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи; продаж валюти без комісії 24/7; виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії; безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;
ОК -- "выход" без комисии. Что со "входом"? -- еще УкрСоц-евский 1 процент?..
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
. Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.
Доброго дня. Акція розповсюджується на власників Пакетів послуг для фізичних осіб: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited».
Впервые все наоборот: это Альфа-Банк будет платить за пополнение дебетовой карты через Sense с карт других банков. Отрицательная комиссия составит 1% от суммы пополнения счета и ежемесячно до конца сентября будет возвращаться в виде бонусов Cash’U (до 500 в месяц)
. Насколько это относится к картам, которые выдают в пакете с ФЛП (и что там вообще за карты) - дело тёмное.
С выходом тоже есть камни в пункте 6.3: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.
Аналогично -- постоянно удивляюсь, кто им такие "альтернативные" тарифы придумывает... Как оказалось: "вход" таки бесплатный, но таки берут УкрСоц-евский процент за "выход". Или нужно еще открывать в банке пакет на физика. И тут возникает вопрос: а что это за all inclusive такой, что за алкоголем в соседний отель нужно бегать?.. Ну и риторический вопрос к представителю -- раз уж он тут присутствует: а нафига, вообще, этот чудо-пакет нужен? -- в тех же Авале/УкрСибе реальные all inclusive-ы есть: т.е. и "вход" и "выход" "нашарик"...
_hunter написав:Аналогично -- постоянно удивляюсь, кто им такие "альтернативные" тарифы придумывает... Как оказалось: "вход" таки бесплатный, но таки берут УкрСоц-евский процент за "выход". Или нужно еще открывать в банке пакет на физика. И тут возникает вопрос: а что это за all inclusive такой, что за алкоголем в соседний отель нужно бегать?.. Ну и риторический вопрос к представителю -- раз уж он тут присутствует: а нафига, вообще, этот чудо-пакет нужен? -- в тех же Авале/УкрСибе реальные all inclusive-ы есть: т.е. и "вход" и "выход" "нашарик"...
Доброго дня. У клієнта ФОП вхід коштів на поточний рахунок безкоштовний (платежі від контрагентів, поповнення через касу банку, банкомати, термінали партнерів). Платежі контрагентам (партнерам, бюджетні і т.п.) по Україні безкоштовні. Виведення підприємницького доходу на картку фіз.особи у нас безкоштовно. Клієнт як фіз.особа самостійно обирає на якому Пакеті він відкриє картку (White, Black, Graphite), в кожному Пакеті є ліміт на безкоштовне зняття коштів у банкоматах безкоштовно + 2 рази в місяць у касі банку без обмеження по сумі. Є комісія 3% за переказ коштів на рахунки 2620 і 2924 в інший банк, але ми разом з тим, ми пропонуємо і безкоштовну альтернативу.
moveton написав:С выходом тоже есть камни в пункте 6.3: перечисление физику в другом банке - 3%. И не факт, что предупредят перед переводом. Возможно, будет дешевле, если перебросить на карту физика и переводить уже с неё, но не пойми насколько. Сайт такой, что точно быстрее и надёжнее через дорогу перейти и там у живого человека выпытать.
Доброго дня. Є комісія 3% за переказ коштів на рахунки 2620 і 2924 в інший банк. В Sense при формуванні таких платежів, буде з'являтися сума комісії, котру сплатить клієнт за операцію. Але ми разом з тим, ми пропонуємо і безкоштовну альтернативу - переказ на картку фіз.особи. З картки фіз.особи готівку знімаєте безкоштовно у банкоматах в межах ліміту, 2 рази на місяць у касі без обмежень по сумі, переказуєте кошти в інший банк по IBAN без комісії.