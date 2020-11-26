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Повний all inclusive для
підприємців у Sense SuperApp:...

Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:37

  Alfa_Bank написав:
  _hunter написав:Аналогично :) -- постоянно удивляюсь, кто им такие "альтернативные" тарифы придумывает...
Как оказалось: "вход" таки бесплатный, но таки берут УкрСоц-евский процент за "выход". Или нужно еще открывать в банке пакет на физика. И тут возникает вопрос: а что это за all inclusive такой, что за алкоголем в соседний отель нужно бегать?..
Ну и риторический вопрос к представителю -- раз уж он тут присутствует: а нафига, вообще, этот чудо-пакет нужен? -- в тех же Авале/УкрСибе реальные all inclusive-ы есть: т.е. и "вход" и "выход" "нашарик"...

Доброго дня. У клієнта ФОП вхід коштів на поточний рахунок безкоштовний (платежі від контрагентів, поповнення через касу банку, банкомати, термінали партнерів). Платежі контрагентам (партнерам, бюджетні і т.п.) по Україні безкоштовні. Виведення підприємницького доходу на картку фіз.особи у нас безкоштовно. Клієнт як фіз.особа самостійно обирає на якому Пакеті він відкриє картку (White, Black, Graphite), в кожному Пакеті є ліміт на безкоштовне зняття коштів у банкоматах безкоштовно + 2 рази в місяць у касі банку без обмеження по сумі. Є комісія 3% за переказ коштів на рахунки 2620 і 2924 в інший банк, але ми разом з тим, ми пропонуємо і безкоштовну альтернативу.

Да, я там выше именно так и написал.
И про это я написал :lol: -- клиент самостоятельно открывает _платный_ пакет. Или есть "шаровые"?
При этом, как я тоже уже писал: у всяких Авалей/Правексов/УкрСибов никаких "допок" открывать не нужно -- "все включено" в пакет ФОПа :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:05

  _hunter написав:Да, я там выше именно так и написал.
И про это я написал :lol: -- клиент самостоятельно открывает _платный_ пакет. Или есть "шаровые"?
При этом, как я тоже уже писал: у всяких Авалей/Правексов/УкрСибов никаких "допок" открывать не нужно -- "все включено" в пакет ФОПа :lol:

Для кожного Пакету Послуг передбачені умови безкоштовного використання - залишки на рахунках, оборот коштів, кількість операцій. Деталі в п.1. тарифів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:41

Re: Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp:..

Кому пришло в голову такое стрёмное название приложения? В чём его смысл? На кого оно рассчитано? Выпускников ПТУ кулинарии?
Назовите уже и сам банк соответственно? ОАО "СуперПуперКомпани"
Я бы только из-за него не стал даже пробовать.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:50

  anduzenko написав:Кому пришло в голову такое стрёмное название приложения? В чём его смысл? На кого оно рассчитано? Выпускников ПТУ кулинарии?
Назовите уже и сам банк соответственно? ОАО "СуперПуперКомпани"
Я бы только из-за него не стал даже пробовать.

Доброго дня. Сучасний цифровий банк повинен бути актуальним часу і запитам користувачів. А головна цінність кожної людини в його унікальності. І ми створили додаток, яке підкреслює особистість кожного окремого клієнта. Кожен профіль в Sense SuperApp неповторний, як і кожен клієнт Альфа-Банку. Назва додатку Sense SuperApp є зареєстрованим товарним знаком, що належить Альфа-Банку Україна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:12

Alfa_Bank А коли ви плануєте в сенс додати рахунки ФОП, щоб можна було з одного застосунку працювати, а не треба було ОК Альфа ще? І чи плануєте ввзагалі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:22

  Faceless написав:Alfa_Bank А коли ви плануєте в сенс додати рахунки ФОП, щоб можна було з одного застосунку працювати, а не треба було ОК Альфа ще? І чи плануєте ввзагалі?

Доброго дня. Така можливість реалізована. Які операції доступні ФОП в цифровому банку Sense SuperApp?
Alfa_Bank
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  #<12
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