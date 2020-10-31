Провідними секторами української економіки за виручкою у 2019 році стали оптова та роздрібна торгівля.
Дивися повний текст ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї економіки України (інфографіка).
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:06
ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї...
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Дивися повний текст ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї економіки України (інфографіка).
Додано: Вів 15 чер, 2021 22:06
Интересно сколько заплатили за уточнение по ФОПам в айти? Каким образом оно влияет на доходы экономики? Или нужно формировать мнение что айтишники обкрадают пенсионеров? Файненс, давай про дорожай бетонометров и статистику аренды, а то давно не было, а продаванам нужно чтото продавать.
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