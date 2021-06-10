Спецдекларування буде проведено з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09
Рада схвалила податкову амністію для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09
Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
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