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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09

Рада схвалила податкову амністію для українців

Пропонуємо до обговорення:
Спецдекларування буде проведено з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09

Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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