Спецдекларування буде проведено з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09
Рада схвалила податкову амністію для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09
Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
Додано: Сер 16 чер, 2021 06:49
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.
Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.
Ну и главное отличие в том что сдавая такую декларацию они всё равно должны платить налоги по полной ставке, тоесть 18%+1,5% в общем случае.
Все их депутатские декларации проверяются и если в декларациях будут ошибки или декларацию вообще не будет подана - то штраф или тюрьма (правда тюрьму клоун пока что ветировал).
Народу же предлагается на условиях добровольности (закон не устанавливает никаких новых дополнительных проверок после 31 июля 2022 года) задекларировать только ту часть капиатала с которой ранее не были заплачены налоги. И заплатить налог по ставке в половину или даже в семь раз меньше.
Никакой ответственность за неподачу декларации для амнистии для народа не предусмотрена - она же добровольная. За ошибки никакой ответственности так же нет.
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