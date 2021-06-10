Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 16 чер, 2021 06:49

hxbbgaf написав: Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа. Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.

весь свой капитал

весь капитал близких родственников

не

часть капиатала с которой ранее не были заплачены налоги

налог по ставке

в семь раз меньше

они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.Причем в неё вносят полностью, а такжеНу и главное отличие в том что сдавая такую декларацию они всё равно должны платить налоги по полной ставке, тоесть 18%+1,5% в общем случае.Все их депутатские декларации проверяются и если в декларациях будут ошибки или декларацию вообще не будет подана - то штраф или тюрьма (правда тюрьму клоун пока что ветировал).Народу же предлагается на условиях добровольности (законустанавливает никаких новых дополнительных проверок после 31 июля 2022 года) задекларировать только ту. И заплатитьв половину или дажеНикакой ответственность за неподачу декларации для амнистии для народа не предусмотрена - она же добровольная. За ошибки никакой ответственности так же нет.