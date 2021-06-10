Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 16 чер, 2021 16:23

vitaliy_berdinskikh написав: Alex2007 написав: почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ? почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?



Во-первых не должен, а может . . Участие в декларировании сугубо добровольное.



Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5% , если у тебя есть желание спать с чистой совесть. Если совесть ты протил в школе то что вообще ты делаешь в этой ветке - она для тех кто платит налоги, а не для тех кто не платил, не платит и не будет платить. Во-первых. Участие в декларировании сугубо добровольное.Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно., если у тебя есть желание спать с чистой совесть. Если совесть ты протил в школе то что вообще ты делаешь в этой ветке - она для тех кто платит налоги, а не для тех кто не платил, не платит и не будет платить.

ответственность за уплату налогов в этом случае лежит на работодателе, а не на мне - это во первых - чего я должен перелопачивать хз сколько знает историю назад и считать с чего не уплачено, с чего уплачено. А во вторых, я уже который раз говорю, что совесть насчет неуплаты налогов меня не сильно мучает по одной простой причине - государство неэффективное и ко мне эти деньги все равно никогда не возвратятся. Была бы нормальная система, нормальное отношение государства к гражданам - я бы не жалел ни 2, ни 5, ни 20 процентов, уплатил и был бы при этом спокоен. А так извольте - дополнительно спонсировать коррупцию и хаос я не имею желания.Все эти впопулистические борьбы с алигархами, контрабандистами, снбо - это цирк, не более.(частично и так уплачиваю налоги с части дохода - и считаю, что эти деньги не возвращаются ко мне от слова совсем)И еще не забываем о том, что налоги уплачиваются с почти всех товаров в виде НДС при любом походе в магазин, с газа, с коммун.услуг, плюс разные акцизы с топлива и т.д.