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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09

Рада схвалила податкову амністію для українців

Пропонуємо до обговорення:
Спецдекларування буде проведено з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Дивися повний текст Рада схвалила податкову амністію для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 01:09

Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 06:49

  hxbbgaf написав:Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.

Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.

Ну и главное отличие в том что сдавая такую декларацию они всё равно должны платить налоги по полной ставке, тоесть 18%+1,5% в общем случае.

Все их депутатские декларации проверяются и если в декларациях будут ошибки или декларацию вообще не будет подана - то штраф или тюрьма (правда тюрьму клоун пока что ветировал).

Народу же предлагается на условиях добровольности (закон не устанавливает никаких новых дополнительных проверок после 31 июля 2022 года) задекларировать только ту часть капиатала с которой ранее не были заплачены налоги. И заплатить налог по ставке в половину или даже в семь раз меньше.

Никакой ответственность за неподачу декларации для амнистии для народа не предусмотрена - она же добровольная. За ошибки никакой ответственности так же нет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:28

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Пока тут не закинули очередной понос адвоката Тараса из Одессы, вот адекватный обзор.



Ключевые вещи на первой же минуте.

П.С.
Ну и конечно не перестают "радовать" люди которые слушают что им рассказывают но ничего не слышат: в видео несколько раз повторенно, простым языком - декларируется только то с чего не были уплачены налоги, соответственно и деньги платся только от этой суммы задекларированного. Нет, всё равно находятся глухие которые спрашивают "я скопил более 400 тыс. наличкой, надо ли мне их декларировать" :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.

Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.

Ну и главное отличие в том что сдавая такую декларацию они всё равно должны платить налоги по полной ставке, тоесть 18%+1,5% в общем случае.

Все их депутатские декларации проверяются и если в декларациях будут ошибки или декларацию вообще не будет подана - то штраф или тюрьма (правда тюрьму клоун пока что ветировал).

Народу же предлагается на условиях добровольности (закон не устанавливает никаких новых дополнительных проверок после 31 июля 2022 года) задекларировать только ту часть капиатала с которой ранее не были заплачены налоги. И заплатить налог по ставке в половину или даже в семь раз меньше.

Никакой ответственность за неподачу декларации для амнистии для народа не предусмотрена - она же добровольная. За ошибки никакой ответственности так же нет.


почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?

почему заробитчанин, которого, как это громко не звучит, но с помощью того же государства, выгнали работать заграницей, теперь должен морочить себе голову и что-то отстегивать этому государству-полубанкроту ?

почему человек, загнанный в 90е годы, и что-то накопил должен аналогично себе морочить голову ?

п.с. условие добровольности здесь мягко говоря преувеличено . правильнее, это добровольно-принудительно.
https://lurkmore.to/%D0%94%D0%BE%D0%B1% ... 0%BD%D0%BE

Мы делаем вам предложение, от которого вы не можете отказаться...
— Какбэ Дон Корлеоне

Катализатор добровольно-принудительных процессов — как правило, партийные или профкомовские работники на местах. А смысл процессов — отъем бабла, либо прямо в денежной форме (облигации и членство в осводе, подарки начальству, пенсионерам-маразматикам на юбилей, кассы-фонды взаимопомощи), либо в форме дармовой работы или просто времени (субботники, торжественные собрания в нерабочее время, прослушивание политинформаций за полчаса до начала работы и прочее). Быдло на доение шло спокойно, ибо участие в субботниках и покупка облигаций приближало оное к коммунизму. Или, по крайней мере, отдаляло вызов в партком для дачи объяснений, почему не был на субботнике. И уж как минимум способствовало этакому совковому тимбилдингу. Алсо, после субботника можно было выпить, при этом менты делали поблажку.
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.

Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.

Ну и главное отличие в том что сдавая такую декларацию они всё равно должны платить налоги по полной ставке, тоесть 18%+1,5% в общем случае.

Все их депутатские декларации проверяются и если в декларациях будут ошибки или декларацию вообще не будет подана - то штраф или тюрьма (правда тюрьму клоун пока что ветировал).


и что, неужели все свои тонны роллексов, тысячи авто, недвиг, битки (которые, если верить декларациям, в сумме составляют наверное четверть или половину всех намайненных битков) они заносят на спец.счета и уплачивают с них нологи? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:11

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?


Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.

Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5%, если у тебя есть желание спать с чистой совесть. Если совесть ты протил в школе то что вообще ты делаешь в этой ветке - она для тех кто платит налоги, а не для тех кто не платил, не платит и не будет платить. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:12

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?

Прикинь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?


Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.

Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5%, если у тебя есть желание спать с чистой совесть. Если совесть ты протил в школе то что вообще ты делаешь в этой ветке - она для тех кто платит налоги, а не для тех кто не платил, не платит и не будет платить. :mrgreen:


ответственность за уплату налогов в этом случае лежит на работодателе, а не на мне - это во первых - чего я должен перелопачивать хз сколько знает историю назад и считать с чего не уплачено, с чего уплачено. А во вторых, я уже который раз говорю, что совесть насчет неуплаты налогов меня не сильно мучает по одной простой причине - государство неэффективное и ко мне эти деньги все равно никогда не возвратятся. Была бы нормальная система, нормальное отношение государства к гражданам - я бы не жалел ни 2, ни 5, ни 20 процентов, уплатил и был бы при этом спокоен. А так извольте - дополнительно спонсировать коррупцию и хаос я не имею желания.
Все эти впопулистические борьбы с алигархами, контрабандистами, снбо - это цирк, не более.
(частично и так уплачиваю налоги с части дохода - и считаю, что эти деньги не возвращаются ко мне от слова совсем)
И еще не забываем о том, что налоги уплачиваются с почти всех товаров в виде НДС при любом походе в магазин, с газа, с коммун.услуг, плюс разные акцизы с топлива и т.д.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 чер, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:25

  Alex2007 написав:...

почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил,
...

Это как это? -- пришел он на работу, устроился официально, а злодей-директор ночами в форточку пролазит и конверты под-подушку сует? :lol:
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