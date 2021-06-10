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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:27

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:ответственность за уплату налогов в этом случае лежит на работодателе, а не на мне - это во первых - чего я должен хз сколько знает историю назад и считать с чего не уплачено, с чего уплачено

За ту часть которую ты получил в конверте - ответственность лежит и на тебе тоже.

Ответ на вопрос "почему" уже был дан - потому что ты не заплатил налоги тогда. Не заставляй повторять по десять раз одно и то же.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:29

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:Все эти впопулистические борьбы с алигархами, контрабандистами, снбо - это цирк, не более.

Если это цирк то чего ж ты тогда так волнуешься? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:29

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:...

почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил,
...

Это как это? -- пришел он на работу, устроился официально, а злодей-директор ночами в форточку пролазит и конверты под-подушку сует? :lol:


не прикидывайтесь пожалуйста валенком. Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке. И это проблемы не имярека (они его не сильно волнуют), это уже "так работает бизнес". Сейчас конечно разрыв "белая часть-черная часть" уменьшается, но эта ситуация была и пока есть у очень многих.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:Все эти впопулистические борьбы с алигархами, контрабандистами, снбо - это цирк, не более.

Если это цирк то чего ж ты тогда так волнуешься? :mrgreen:


Меня это волнует по причине того, что никаких реальных эффектов на реальных алегархов и контрабандистов скорее всего не будет. Все это делается для показухи и якобы видимости работы властей
А пострадает в конечном итоге простой пересичный, который долгое время честно работая, еле еле накопил себе на авто или бетон или еще что-то. Вот и все.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:36

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:не прикидывайтесь пожалуйста валенком.

Пишет человек который спрашивает "почему я должен платить налог с дохода"
  Alex2007 написав:Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке.

Ну вот только за эту часть зарплаты ответственность по уплате подоходного налога лежит на работодателе.

Для всех остальных полученных тобой доходов, без разницы это зарплата в конверте, выкопанная для сиськаской соседки канава на её огороде, проданное пианино "Украина" или велосипед с таким же названием, или же батины "Жигули" - со всего этого налог платишь ты сам.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну вот только за эту часть зарплаты ответственность по уплате подоходного налога лежит на работодателе. Все остальные полученные тобой доходы, без разницы это зарплата в конверте, проданное пианино "Украина" или велосипед с таким же названием, или же батины "Жигули" - со всего этого налог платишь ты сам.


а вы с хантером собираетесь декларировать заработанные на этом форуме монеты ? :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:40

  Alex2007 написав:а вы с хантером собираетесь декларировать заработанные на этом форуме монеты ? :lol: :lol:

Расскажи как тут зарабатывать, поделись собственым опытом. Ну и заодно расскажи как ты платил налог с этого дохода. 8)
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:41

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:
  Alex2007 написав:...

почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил,
...

Это как это? -- пришел он на работу, устроился официально, а злодей-директор ночами в форточку пролазит и конверты под-подушку сует? :lol:


не прикидывайтесь пожалуйста валенком. Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке. И это проблемы не имярека (они его не сильно волнуют), это уже "так работает бизнес". Сейчас конечно разрыв "белая часть-черная часть" уменьшается, но эта ситуация была и пока есть у очень многих.

Возвращаю вам ваше пожелание :)
Если есть неофициальная часть зарплаты -- такое трудоустройство максимум серым можно назвать.
Если не сильно волновали -- почему сейчас волновать начали?
У не менее очень многих этой ситуации нет: з.п. _полностью_ белая.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:43

  _hunter написав:У не менее очень многих этой ситуации нет: з.п. _полностью_ белая.


А как же пресловутые около 50% украинской экономики в тени?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:48

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:У не менее очень многих этой ситуации нет: з.п. _полностью_ белая.


А как же пресловутые около 50% украинской экономики в тени?

Ну дык: у многих 50% з.п. черная/серая, а у многих 50% -- белая. В чем противоречие?..

Ну и чтобы поставить точку: знал/не знал, что налоги _оказывается_ платить нужно -- это все лирика. Арестовывать за это "уклонятельство" никого не собираются.
А говорят вполне справедливо, вроде: "ок, получал ЗПшку в конверте -- заплати налоги". Причем по вполне льготной ставке: 5% (а не 18% -- как должен бы).
С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет?
_hunter
 
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