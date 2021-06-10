За ту часть которую ты получил в конверте - ответственность лежит и на тебе тоже.
Ответ на вопрос "почему" уже был дан - потому что ты не заплатил налоги тогда. Не заставляй повторять по десять раз одно и то же.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:27
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
За ту часть которую ты получил в конверте - ответственность лежит и на тебе тоже.
Ответ на вопрос "почему" уже был дан - потому что ты не заплатил налоги тогда. Не заставляй повторять по десять раз одно и то же.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:29
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:29
не прикидывайтесь пожалуйста валенком. Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке. И это проблемы не имярека (они его не сильно волнуют), это уже "так работает бизнес". Сейчас конечно разрыв "белая часть-черная часть" уменьшается, но эта ситуация была и пока есть у очень многих.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:33
Меня это волнует по причине того, что никаких реальных эффектов на реальных алегархов и контрабандистов скорее всего не будет. Все это делается для показухи и якобы видимости работы властей
А пострадает в конечном итоге простой пересичный, который долгое время честно работая, еле еле накопил себе на авто или бетон или еще что-то. Вот и все.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:36
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
Пишет человек который спрашивает "почему я должен платить налог с дохода"
Ну вот только за эту часть зарплаты ответственность по уплате подоходного налога лежит на работодателе.
Для всех остальных полученных тобой доходов, без разницы это зарплата в конверте, выкопанная для сиськаской соседки канава на её огороде, проданное пианино "Украина" или велосипед с таким же названием, или же батины "Жигули" - со всего этого налог платишь ты сам.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38
Re: Рада схвалила податкову амністію для українців
а вы с хантером собираетесь декларировать заработанные на этом форуме монеты ?
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:40
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:41
Возвращаю вам ваше пожелание
Если есть неофициальная часть зарплаты -- такое трудоустройство максимум серым можно назвать.
Если не сильно волновали -- почему сейчас волновать начали?
У не менее очень многих этой ситуации нет: з.п. _полностью_ белая.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:43
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:48
Ну дык: у многих 50% з.п. черная/серая, а у многих 50% -- белая. В чем противоречие?..
Ну и чтобы поставить точку: знал/не знал, что налоги _оказывается_ платить нужно -- это все лирика. Арестовывать за это "уклонятельство" никого не собираются.
А говорят вполне справедливо, вроде: "ок, получал ЗПшку в конверте -- заплати налоги". Причем по вполне льготной ставке: 5% (а не 18% -- как должен бы).
С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет?
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