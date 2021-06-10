Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 16 чер, 2021 16:36

Alex2007 написав: не прикидывайтесь пожалуйста валенком. не прикидывайтесь пожалуйста валенком.

Alex2007 написав: Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке. Устроиться то можно официально, но зарплату официально могут платить по минималке.

Пишет человек который спрашивает "почему я должен платить налог с дохода"Ну вот только за эту часть зарплаты ответственность по уплате подоходного налога лежит на работодателе.Для всех остальных полученных тобой доходов, без разницы это зарплата в конверте, выкопанная для сиськаской соседки канава на её огороде, проданное пианино "Украина" или велосипед с таким же названием, или же батины "Жигули" - со всего этого налог платишь ты сам.