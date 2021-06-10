Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 16 чер, 2021 17:35

vitaliy_berdinskikh написав: Alex2007 написав: неужели ... они ... уплачивают с них нологи? неужели ... они ... уплачивают с них нологи?

Прикинь. Прикинь.

_hunter написав: С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет? С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет?

Faceless написав: Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов".

Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов".Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить

Кстати, пока не ушло из вниманияинформация проверена или оптимизм и доверие "партии"?неужто и с несуществующих у депутатов битков, которые они специально декларировали под будущие коррупционные схемы, были уплачены налоги?в справедливом государстве - однозначно да, нужно платить.проблема в том что господа, находящиеся у руля не внушают доверия с каждой последующей каденцией... получается деньги (налоги) платишь, а куда они расходуются и деваются - не понятно. Если существующими деньгами не могут распорядиться максимально эффективно - то как быть?- опять таки вспоминаю поднадоевшую,но очень показательную историю с большой стройкой - были и так изначально предусмотрены десятки миллиардов грн на это дело - потом ребята подсчитали, что их "мало" и решили из ковидного фонда (в год эпидемии) перекинуть половину - это как приличными словами назвать ? Я бы это еще понял, если б выполнили бы все или часть обязательств по охране здоровья, хотя бы плане ковида (уже не говорю за остальную часть медицины) и остаток переправили на другие цели; но все провалено и было на грани. Еле-еле только пару месяцев назад кое-как разрулили вопрос вакцинирования (тогда как нормальные страны уже заканчивают этот процесс).Эффективной системе налогообложения должно предшествовать налаживание эффективной системы расходования бюджетных средств.А так, это в наших условиях, совместно с другими налоговыми "инициативами" похоже на гопстоп какой-то. Людям по сути сказано "каждый сам за себя, мы (гос-во) ни за что не отвечаем" - но "налоги заплати". А за что - не понятно.И "тень" чаще не от того что так легко, а как раз наоборот, - что-то не так работает в системе.