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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:56

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Alex2007 написав:почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?

почему заробитчанин, которого, как это громко не звучит, но с помощью того же государства, выгнали работать заграницей, теперь должен морочить себе голову и что-то отстегивать этому государству-полубанкроту ?

почему человек, загнанный в 90е годы, и что-то накопил должен аналогично себе морочить голову ?

Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов".
Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:35

Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:35

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Кстати, пока не ушло из внимания
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?

Прикинь.


информация проверена или оптимизм и доверие "партии"?
неужто и с несуществующих у депутатов битков, которые они специально декларировали под будущие коррупционные схемы, были уплачены налоги?


  _hunter написав:С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет?

в справедливом государстве - однозначно да, нужно платить.

  Faceless написав:Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов".
Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить

проблема в том что господа, находящиеся у руля не внушают доверия с каждой последующей каденцией... получается деньги (налоги) платишь, а куда они расходуются и деваются - не понятно. Если существующими деньгами не могут распорядиться максимально эффективно - то как быть?
- опять таки вспоминаю поднадоевшую,но очень показательную историю с большой стройкой - были и так изначально предусмотрены десятки миллиардов грн на это дело - потом ребята подсчитали, что их "мало" и решили из ковидного фонда (в год эпидемии) перекинуть половину - это как приличными словами назвать ? Я бы это еще понял, если б выполнили бы все или часть обязательств по охране здоровья, хотя бы плане ковида (уже не говорю за остальную часть медицины) и остаток переправили на другие цели; но все провалено и было на грани. Еле-еле только пару месяцев назад кое-как разрулили вопрос вакцинирования (тогда как нормальные страны уже заканчивают этот процесс).
Эффективной системе налогообложения должно предшествовать налаживание эффективной системы расходования бюджетных средств.
А так, это в наших условиях, совместно с другими налоговыми "инициативами" похоже на гопстоп какой-то. Людям по сути сказано "каждый сам за себя, мы (гос-во) ни за что не отвечаем" - но "налоги заплати". А за что - не понятно. :roll:
И "тень" чаще не от того что так легко, а как раз наоборот, - что-то не так работает в системе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?

Прикинь.

Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн,
Игорь Котвицкий - 1,918 млрд
Виталий Хомутынник - 492,122 млн
Богдан Дубневич - 441,458 млн
Юрий Деревянко - 416,210 млн
Вячеслав Константиновский - 407,506
Они уплатили 18%+1,5% в общем случае?
όχι κλώνος
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:54

  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну

Не совсем добровольно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.

Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.

И много они с него заплатили? И наличку им можно держать, а народу нельзя, только в банк надо все отнести на специальный счет. Что потом "случится" с тем счетом, если вдруг у всех случится массовый психоз и возьмут и отнесут и положат на тот счет? Называется, догадайтесь с 3-х раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:05

  όχι κλώνος написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?

Прикинь.

Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн,
Игорь Котвицкий - 1,918 млрд
Виталий Хомутынник - 492,122 млн
Богдан Дубневич - 441,458 млн
Юрий Деревянко - 416,210 млн
Вячеслав Константиновский - 407,506
Они уплатили 18%+1,5% в общем случае?

Конечно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:07

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  hxbbgaf написав:И много они с него заплатили?

Всё что полагается заплатить.

Если у тебя есть сведения что у них есть внесённый в декларацию доход с которого не уплачен подоходный налог - почему ты до сих пор не обратился с этой инфорацией в НАЗК, НАБУ, САП?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 16 чер, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:07

  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

По факту получается как раз ка кнулевая. Т.е. да, участие добровольное, но потом сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги
Faceless
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  #<123
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