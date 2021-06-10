Рада схвалила податкову амністію для українців

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Alex2007 написав:почему человек, которому не по его причинам платили в конверте зарплату, он что-то более-менее себе скопил, теперь должен морочить себе голову (насчет того что в будущем он с трудом сможет сделать запланированную крупную покупку из-за того же финмона) и отстегивать что-то государству-полубанкроту, которое систематически плюет на своих граждан (ковид-фонд и распоряжение этим фондом наглядно это демонстрирует) ?
почему заробитчанин, которого, как это громко не звучит, но с помощью того же государства, выгнали работать заграницей, теперь должен морочить себе голову и что-то отстегивать этому государству-полубанкроту ?
почему человек, загнанный в 90е годы, и что-то накопил должен аналогично себе морочить голову ?
Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов". Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить
Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?
Прикинь.
информация проверена или оптимизм и доверие "партии"? неужто и с несуществующих у депутатов битков, которые они специально декларировали под будущие коррупционные схемы, были уплачены налоги?
_hunter написав:С тем, что с ЗПшки налоги _нужно_ платить -- спора не будет?
в справедливом государстве - однозначно да, нужно платить.
Faceless написав:Потому что в итоге все равно нет цивилизованных вариантов без "морочить голову". Можно только увеличить/уменьшить массу людей, которым придеться заморочиться, через величину "автоматически декларируемой величины активов". Слезу вышибать за несчатных работников, получающих ЗП в конвертах, за заробитчан и за тех, кто успешно крутился как мог в 90-е, но нулевая декларация должна наконец быть проведена, по другому проблему массового ухода от налогов не решить и эффективную систему налогообложения не построить
проблема в том что господа, находящиеся у руля не внушают доверия с каждой последующей каденцией... получается деньги (налоги) платишь, а куда они расходуются и деваются - не понятно. Если существующими деньгами не могут распорядиться максимально эффективно - то как быть? - опять таки вспоминаю поднадоевшую,но очень показательную историю с большой стройкой - были и так изначально предусмотрены десятки миллиардов грн на это дело - потом ребята подсчитали, что их "мало" и решили из ковидного фонда (в год эпидемии) перекинуть половину - это как приличными словами назвать ? Я бы это еще понял, если б выполнили бы все или часть обязательств по охране здоровья, хотя бы плане ковида (уже не говорю за остальную часть медицины) и остаток переправили на другие цели; но все провалено и было на грани. Еле-еле только пару месяцев назад кое-как разрулили вопрос вакцинирования (тогда как нормальные страны уже заканчивают этот процесс). Эффективной системе налогообложения должно предшествовать налаживание эффективной системы расходования бюджетных средств. А так, это в наших условиях, совместно с другими налоговыми "инициативами" похоже на гопстоп какой-то. Людям по сути сказано "каждый сам за себя, мы (гос-во) ни за что не отвечаем" - но "налоги заплати". А за что - не понятно. И "тень" чаще не от того что так легко, а как раз наоборот, - что-то не так работает в системе.
Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?
Прикинь.
Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн, Игорь Котвицкий - 1,918 млрд Виталий Хомутынник - 492,122 млн Богдан Дубневич - 441,458 млн Юрий Деревянко - 416,210 млн Вячеслав Константиновский - 407,506 Они уплатили 18%+1,5% в общем случае?
Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему
«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну
hxbbgaf написав:Было бы неплохо, если б сперва депутаты взяли и отнесли все свои миллионы налички, кхотя бы которую уже засветили, посдавали битки, металлы и т.д. и положили на "специальный счет" для проверки, только проверяют пусть международные эксперты, и заплатили 5% еще, а потом уже требовали с народа.
они уже несколько лет делают это заполняя специальную только для депутатов™ декларацию.
Причем в неё вносят полностью весь свой капитал, а также весь капитал близких родственников.
И много они с него заплатили? И наличку им можно держать, а народу нельзя, только в банк надо все отнести на специальный счет. Что потом "случится" с тем счетом, если вдруг у всех случится массовый психоз и возьмут и отнесут и положат на тот счет? Называется, догадайтесь с 3-х раз.
Alex2007 написав:неужели ... они ... уплачивают с них нологи?
Прикинь.
Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн, Игорь Котвицкий - 1,918 млрд Виталий Хомутынник - 492,122 млн Богдан Дубневич - 441,458 млн Юрий Деревянко - 416,210 млн Вячеслав Константиновский - 407,506 Они уплатили 18%+1,5% в общем случае?