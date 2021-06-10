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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:28

  Faceless написав:сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги


Як це взагалі можливо?..
Якщо в людини було, наприклад, у 2000 році 100 тисяч гривень, і він тримав її у банках під 10-20 відсотків на рік, маючи у 2007 році 200 тисяч він купив долар по 5, а потім продав по 30, і в нього тепер мільйон двісті тисяч, як він має підтверджувати "істочнік"?..
А якщо в нього з махновських часів два відра золота під грушею, то що?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:29

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  sergey_sryvkin написав:як він має підтверджувати "істочнік"?..

Зачем ему что-либо подтверждать, если все операции он проводил через банк?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:як він має підтверджувати "істочнік"?..

Зачем ему что-либо подтверждать, если все операции он проводил через банк?

А як ви знаєте, проводив чи ні?..
Банків є купа, обмінок є купа, сотні банків наразі не існують, і все це було цілком легально.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:як він має підтверджувати "істочнік"?..

Зачем ему что-либо подтверждать, если все операции он проводил через банк?


:lol:
какие все операции в банке, тогда когда было по 30-40 ? Это сейчас последние пару лет более либерально покупка-продажа, а тогда, если если успел запрыгнуть в обменке по более менее приемлемому курсу (или вообще у ниндзей на 7 км), то уже хорошо. Какие там квитанции.
Купить легально в банке с квитанцией несколько тыщ в 2014 осенью в банке - это еще тот квест. Через депозиты, дозами по 200 баксов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:39

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  sergey_sryvkin написав:А як ви знаєте, проводив чи ні?..
А почему ты заставляешь меня и прочих угадывать?

Ты задаешь вопрос чтобы мы помогли тебе решить проблему или ты просто сочиняешь какие-то вымышленные ситуации которые не имеют отношения к реальной жизни? Ещё и недоговария часть деталей.

Если у человека из твоего примера все операции проведены через банк то ему ничего доказывать не надо.

Если он покупал валюту в обменке то совершенно не важно выиграл ли он что-то от смены курса доллара или наоборот сдал бакс по 5, а потом купил по 30. Если он с этой наличкой придёт в банк ему в любом случае надо будет доказывать происхождение денег. Даже сейчас. Даже год назад. Потому что это финмониторинг.

К теме же налоговой амнистии это никак не относится.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:46

  hxbbgaf написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну

Не совсем добровольно.


Пиздежь. Нет оснований для таких проверок
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:48

  Faceless написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

По факту получается как раз как нулевая. Т.е. да, участие добровольное, но потом сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги


В Украине нет механизмов непрямого контроля уплаты налогов
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:А як ви знаєте, проводив чи ні?..
А почему ты заставляешь меня и прочих угадывать?

По перше, я не з тобою розмовляв.

  vitaliy_berdinskikh написав:Если у человека из твоего примера все операции проведены через банк то ему ничего доказывать не надо.
Если он покупал валюту в обменке то совершенно не важно выиграл ли он что-то от смены курса доллара или наоборот сдал бакс по 5, а потом купил по 30. Если он с этой наличкой придёт в банк ему в любом случае надо будет доказывать происхождение денег. Даже сейчас. Даже год назад. Потому что это финмониторинг.

К теме же налоговой амнистии это никак не относится.


По друге, "сєйчас і год назад" нецікаво, мова йде про те, що раніше мати якісь документи, або зберігати квитанції не було обов'язковим.
Людина може легально мати купу грошей, і не зобов'язана мати на це документи.
А тепер їй кажуть - "а треба було мати, а якщо не маєш, то відстібни нам долю."

Нульова декларація - має бути реально нульовою. Що є, те й декларуєш, без усяких податків. Нехай трильйони вигаданої готівки декларувати не можна - добре, покладемо в банк, але не за п'ять відсотків. Бо це кидалово громадян.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:55

sergey_sryvkin

Пізно пити боржомі
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:06

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  sergey_sryvkin написав:По перше, я не з тобою розмовляв.

Ты на форуме, а не в кабинете приватного танца ночного клуба.
  sergey_sryvkin написав:По друге, "сєйчас і год назад" нецікаво, мова йде про те, що раніше мати якісь документи, або зберігати квитанції не було обов'язковим.

И сейчас тоже не обязательно.
  sergey_sryvkin написав:А тепер їй кажуть - "а треба було мати, а якщо не маєш, то відстібни нам долю."

Кто именно говорит? Один из участников обсуждения на форуме? Или налоговая?

Если первое то почему ты незадумываясь и не поддавая критическому анализу берёшь данные слова на веру? Тебе что, пять лет и ты во всём слушаешься взрослых?
vitaliy_berdinskikh
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