Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 16 чер, 2021 19:16

для справки, хотя это и не имеет отношения к теме ветки:сейчас действует закон о финмоне принятый в декабре 2019 годаон заменил закон о финмоне который был принят в октябре 2014 годаа этот закон заменил первоначальный закон о финмоне принятый аж в ноябре 2002 годаТаким образом уже в 2003 году доказывать происхождение денег - это был вполне реальный вопрос.Если кто-то не заботился об этом все 20 лет то, как говорится, сам себе злой буратина. В то же время если человек будет и дальше держать капитал в наличке и тратить по-немногу то ни банки, ни налоговая ничего у него не спросят. Так в чём тогда проблема?Возвращаясь к теме ветки - если человек из истории все налоги заплатил то о чём ему вообще переживать?