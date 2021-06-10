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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:11

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:
  Faceless написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

По факту получается как раз как нулевая. Т.е. да, участие добровольное, но потом сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги


В Украине нет механизмов непрямого контроля уплаты налогов


Сейчас нет. На самом деле ввести элементарно, для крупных покупок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:16

sergey_sryvkin
для справки, хотя это и не имеет отношения к теме ветки:

сейчас действует закон о финмоне принятый в декабре 2019 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361 ... 00816#Text
он заменил закон о финмоне который был принят в октябре 2014 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text
а этот закон заменил первоначальный закон о финмоне принятый аж в ноябре 2002 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15#Text

Таким образом уже в 2003 году доказывать происхождение денег - это был вполне реальный вопрос.
Если кто-то не заботился об этом все 20 лет то, как говорится, сам себе злой буратина. В то же время если человек будет и дальше держать капитал в наличке и тратить по-немногу то ни банки, ни налоговая ничего у него не спросят. Так в чём тогда проблема?

Возвращаясь к теме ветки - если человек из истории все налоги заплатил то о чём ему вообще переживать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:По перше, я не з тобою розмовляв.

Ты на форуме, а не в кабинете приватного танца ночного клуба.

То чого ж тут бидло мені тиче?..
Я з тобою разом не пив.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:40

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:По перше, я не з тобою розмовляв.

Ты на форуме, а не в кабинете приватного танца ночного клуба.

То чого ж тут бидло мені тиче?..
Я з тобою разом не пив.

:lol:
vitaliy_berdinskikh
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