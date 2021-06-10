Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Чет 17 чер, 2021 02:13

Сложность состоит в выражении объективной позиции вместо субъективной. Принуждение к уплате налогов или предложение уплачивать налоги воспринимается "широкой массой" как попытка "грабежа" или подготовка к "грабежу" или как "грабеж" непосредственно. При этом известно, что в странах ЕС или США (устрой и порядки которых любят ставить в украинском обществе в некий пример) существует схожая налоговая система. "Схожесть" в данном случае следует ограничить указанием того, что физические лица в упомянутых выше странах также должны уплачивать налоги со своих доходов. Всё остальное в данном случае не имеет существенного значения.

Изучая общественное мнение можно сделать вывод: (украинское) общество (за исключением отдельных прослоек) имеет достаточно серьёзную, однако - в большей степени - субъективную позицию в отношении государственной налоговой политики.

Основные аргументы "широкой массы" приблизительно (или даже условно) следующие:

- "Некий депутат ВР задекларировал крупную сумму, скажем около 1 млрд. гривен плюс валюта, куча экзотических автомобилей, недвижимость, акции и еще что-то. Заработать это он не мог, так как зарплата депутата относительно небольшая. Значит он участвовал в коррупционных схемах, занимался кумовством или еще чем-то нелегальным. Он точно бандит, вор. Плюс, у него лишний вес. Очевидно, питается недурно. На схемных-то деньгах можно... пока народ страдает"

- "Правительство занимается покрывательством "нужных" людей, бюджет просто разворовывается посредством принятия схемных законов, кумовство процветает, за простых людей вообще никто не думает..."

- "Гос. службы не работают, ноль контроля, повсюду беспредел, коррупция и обман".



Теперь следует обратить внимание на экономические факторы. Не нужно углубляться в статистику. Достаточно выйти на улицу среднего украинского обл. центра (конечно, нужно иметь какой-то опыт жизни в таком конкретном городе). Задать себе несколько вопросов. К примеру, "подорожал ли бензин за последний год?", "насколько визуально изменилось за последнее несколько лет количество автомобилей на улицах?", "сколько новых многоэтажек было построено за последние несколько кварталов и какого класса эти дома?". После чего есть смысл зайти в какой-нибудь средний супермаркет вечером, в час-пик. Прикупить что-нибудь. Постоять в очереди на кассе. Обратить внимание на сумму к оплате у покупателей впереди (которую озвучивает кассир), пробежаться глазами по наполненным тележкам и продуктовым корзинам... Условно сравнить кол-во клиентов в респектабельном супермаркете при каком-нибудь торговом центре и в супермаркете менее респектабельном...



Еще нужно помнить следующее: если автомобиль с ДВС, то ему нужно топливо, чтобы ездить. Если электромобиль - электроэнергия для зарядки. И то, и другое стоит денег. Чтобы у человека был автомобиль - его нужно купить (справедливо в большинстве случаев). Чтобы у человека была квартира - её нужно купить (также справедливо в большинстве случаев). Для покупки перечисленного нужны деньги (снова же в большинстве случаев).



Предположим, кто-то пройдет по улице, и обнаружит, что автомобилей стало больше по сравнению с прошлым годом. Прикинет в уме, что топливо за последний год не дешевело, а дорожало; что в его городе построили несколько микрорайонов за последнее время, и что квартиры там практически проданы; что новая "элитная" многоэтажка тоже не пустует, хотя это уже не первая "элитная" многоэтажка в городе; что из респектабельного магазина выкатывают полные тележки товаров, цена на которые не самая дешевая в городе, а часть продукции - вообще экзотика; что по чеку впереди на кассе редко озвучивалась сумма ниже 500 грн.

Тогда этот кто-то, сопоставив всё, может сделать вывод, что дела у местных идут неплохо.



И тут в "широкой массе" украинского общества обычно в действие вступает оборонительная позиция: "кому какое дело какая у меня машина и чем и за сколько я её заправляю; и какая у меня квартира или дом и за сколько я приобрел свою недвижимость; и что я покупаю в магазине и сколько оплачиваю на кассе? И каким образом я еще впридачу получаю субсидию на коммуналку".



Тогда справедливо задать обществу (кроме отдельных прослоек) вопрос: какая для него (общества) разница, какие у депутата ВР автомобили? И какая у него недвижимость? И каким образом он получил так много денег?



Вероятно, общество ответит: мы избрали его (депутата ВР) своим представителем, чтобы он защищал наши интересы. Но и он, и правительство, что вышло из таких как он, только грабят бюджет, куда мы платим или хотели бы платить налоги. Тогда, очевидно, что проблема не в налогах, а в представителях народа (избранных по условиям демократического государственного устройства), которые есть часть общества. Но вот, эти представители - сколько их поменялось - все почти одинаково не удовлетворяют "широкие массы", потому покупают дорогущие автомобили, недвижимость, имеют кучу денег, вероятно - от схемной деятельности, не думают о других и, похоже, руководствуются принципом "кому какое дело"?



...



Нельзя смыть грязь грязью. И анархию не победить анархией. Анархия - это то, к чему пришло наше общество. Но никто не заставлял этот народ жить так как он живет сейчас. "Широкая масса" перешла к анархизму, потому что так было проще. Так менее обидно. Так делал сосед. И у соседа появилась новая машина. И, похоже, новая квартира где-то на стороне в новостройке. А официально он на минималке. Еще и субсидию оформил. Почему бы самому так не сделать? Ведь здесь жить честно - невыгодное дело. Почему одни обманывают, а другим нельзя?



Это тот момент, когда "теория разбитых окон" перестает быть теорией.

Дальше только цепная реакция. И демократическое большинство приводит к власти таких же, как оно само, даже не понимая этого. Оно само их порождает.

Есть также процент общественности, который остался "не в удел". Но побеждает в этой системе большинство. Ведь это и есть истинная демократия. По крайней мере, в современном понимании (?)