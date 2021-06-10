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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:11

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:
  Faceless написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

По факту получается как раз как нулевая. Т.е. да, участие добровольное, но потом сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги


В Украине нет механизмов непрямого контроля уплаты налогов


Сейчас нет. На самом деле ввести элементарно, для крупных покупок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:16

sergey_sryvkin
для справки, хотя это и не имеет отношения к теме ветки:

сейчас действует закон о финмоне принятый в декабре 2019 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361 ... 00816#Text
он заменил закон о финмоне который был принят в октябре 2014 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text
а этот закон заменил первоначальный закон о финмоне принятый аж в ноябре 2002 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15#Text

Таким образом уже в 2003 году доказывать происхождение денег - это был вполне реальный вопрос.
Если кто-то не заботился об этом все 20 лет то, как говорится, сам себе злой буратина. В то же время если человек будет и дальше держать капитал в наличке и тратить по-немногу то ни банки, ни налоговая ничего у него не спросят. Так в чём тогда проблема?

Возвращаясь к теме ветки - если человек из истории все налоги заплатил то о чём ему вообще переживать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:По перше, я не з тобою розмовляв.

Ты на форуме, а не в кабинете приватного танца ночного клуба.

То чого ж тут бидло мені тиче?..
Я з тобою разом не пив.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:40

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:По перше, я не з тобою розмовляв.

Ты на форуме, а не в кабинете приватного танца ночного клуба.

То чого ж тут бидло мені тиче?..
Я з тобою разом не пив.

:lol:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 02:13

Сложность состоит в выражении объективной позиции вместо субъективной. Принуждение к уплате налогов или предложение уплачивать налоги воспринимается "широкой массой" как попытка "грабежа" или подготовка к "грабежу" или как "грабеж" непосредственно. При этом известно, что в странах ЕС или США (устрой и порядки которых любят ставить в украинском обществе в некий пример) существует схожая налоговая система. "Схожесть" в данном случае следует ограничить указанием того, что физические лица в упомянутых выше странах также должны уплачивать налоги со своих доходов. Всё остальное в данном случае не имеет существенного значения.
Изучая общественное мнение можно сделать вывод: (украинское) общество (за исключением отдельных прослоек) имеет достаточно серьёзную, однако - в большей степени - субъективную позицию в отношении государственной налоговой политики.
Основные аргументы "широкой массы" приблизительно (или даже условно) следующие:
- "Некий депутат ВР задекларировал крупную сумму, скажем около 1 млрд. гривен плюс валюта, куча экзотических автомобилей, недвижимость, акции и еще что-то. Заработать это он не мог, так как зарплата депутата относительно небольшая. Значит он участвовал в коррупционных схемах, занимался кумовством или еще чем-то нелегальным. Он точно бандит, вор. Плюс, у него лишний вес. Очевидно, питается недурно. На схемных-то деньгах можно... пока народ страдает"
- "Правительство занимается покрывательством "нужных" людей, бюджет просто разворовывается посредством принятия схемных законов, кумовство процветает, за простых людей вообще никто не думает..."
- "Гос. службы не работают, ноль контроля, повсюду беспредел, коррупция и обман".

Теперь следует обратить внимание на экономические факторы. Не нужно углубляться в статистику. Достаточно выйти на улицу среднего украинского обл. центра (конечно, нужно иметь какой-то опыт жизни в таком конкретном городе). Задать себе несколько вопросов. К примеру, "подорожал ли бензин за последний год?", "насколько визуально изменилось за последнее несколько лет количество автомобилей на улицах?", "сколько новых многоэтажек было построено за последние несколько кварталов и какого класса эти дома?". После чего есть смысл зайти в какой-нибудь средний супермаркет вечером, в час-пик. Прикупить что-нибудь. Постоять в очереди на кассе. Обратить внимание на сумму к оплате у покупателей впереди (которую озвучивает кассир), пробежаться глазами по наполненным тележкам и продуктовым корзинам... Условно сравнить кол-во клиентов в респектабельном супермаркете при каком-нибудь торговом центре и в супермаркете менее респектабельном...

Еще нужно помнить следующее: если автомобиль с ДВС, то ему нужно топливо, чтобы ездить. Если электромобиль - электроэнергия для зарядки. И то, и другое стоит денег. Чтобы у человека был автомобиль - его нужно купить (справедливо в большинстве случаев). Чтобы у человека была квартира - её нужно купить (также справедливо в большинстве случаев). Для покупки перечисленного нужны деньги (снова же в большинстве случаев).

Предположим, кто-то пройдет по улице, и обнаружит, что автомобилей стало больше по сравнению с прошлым годом. Прикинет в уме, что топливо за последний год не дешевело, а дорожало; что в его городе построили несколько микрорайонов за последнее время, и что квартиры там практически проданы; что новая "элитная" многоэтажка тоже не пустует, хотя это уже не первая "элитная" многоэтажка в городе; что из респектабельного магазина выкатывают полные тележки товаров, цена на которые не самая дешевая в городе, а часть продукции - вообще экзотика; что по чеку впереди на кассе редко озвучивалась сумма ниже 500 грн.
Тогда этот кто-то, сопоставив всё, может сделать вывод, что дела у местных идут неплохо.

И тут в "широкой массе" украинского общества обычно в действие вступает оборонительная позиция: "кому какое дело какая у меня машина и чем и за сколько я её заправляю; и какая у меня квартира или дом и за сколько я приобрел свою недвижимость; и что я покупаю в магазине и сколько оплачиваю на кассе? И каким образом я еще впридачу получаю субсидию на коммуналку".

Тогда справедливо задать обществу (кроме отдельных прослоек) вопрос: какая для него (общества) разница, какие у депутата ВР автомобили? И какая у него недвижимость? И каким образом он получил так много денег?

Вероятно, общество ответит: мы избрали его (депутата ВР) своим представителем, чтобы он защищал наши интересы. Но и он, и правительство, что вышло из таких как он, только грабят бюджет, куда мы платим или хотели бы платить налоги. Тогда, очевидно, что проблема не в налогах, а в представителях народа (избранных по условиям демократического государственного устройства), которые есть часть общества. Но вот, эти представители - сколько их поменялось - все почти одинаково не удовлетворяют "широкие массы", потому покупают дорогущие автомобили, недвижимость, имеют кучу денег, вероятно - от схемной деятельности, не думают о других и, похоже, руководствуются принципом "кому какое дело"?

...

Нельзя смыть грязь грязью. И анархию не победить анархией. Анархия - это то, к чему пришло наше общество. Но никто не заставлял этот народ жить так как он живет сейчас. "Широкая масса" перешла к анархизму, потому что так было проще. Так менее обидно. Так делал сосед. И у соседа появилась новая машина. И, похоже, новая квартира где-то на стороне в новостройке. А официально он на минималке. Еще и субсидию оформил. Почему бы самому так не сделать? Ведь здесь жить честно - невыгодное дело. Почему одни обманывают, а другим нельзя?

Это тот момент, когда "теория разбитых окон" перестает быть теорией.
Дальше только цепная реакция. И демократическое большинство приводит к власти таких же, как оно само, даже не понимая этого. Оно само их порождает.
Есть также процент общественности, который остался "не в удел". Но побеждает в этой системе большинство. Ведь это и есть истинная демократия. По крайней мере, в современном понимании (?)
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 04:36

  Scholar написав:
  hxbbgaf написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну

Не совсем добровольно.


Пиздежь. Нет оснований для таких проверок

Оснований-то нет и для такого закона, он нарушает презумпцию невиновности и сроки давности. Не с тем правительством живем. У нас как наполеон захочет, так и будет. Все карманное.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 04:41

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:як він має підтверджувати "істочнік"?..

Зачем ему что-либо подтверждать, если все операции он проводил через банк?

А як ви знаєте, проводив чи ні?..
Банків є купа, обмінок є купа, сотні банків наразі не існують, і все це було цілком легально.

Никто на это не будет смотреть. В налоговой вас с вашими чеками пошлют, даже если они у вас сохранились с тех пор. В законе такого не предусмотрено, там только доходы по налоговой в гривне и все, на курс и на все остальное плевать, в гривне надо было сидеть! А лучше в советских рублях и все подарить горбатому и нашим горбатым, тогда точно не было бы претензий. Родычи тоже не могли помочь - отныне родители не вправе купить ребенку квартиру.
И то даже по налоговой непонятно, за какой срок и на каком основании они будут смотреть доходы, может, вообще предположат, что только за год надо было насобирать на квартиру. Не заработал за год - все, доход черный. А с наличкой то вообще пестня. Говорю же, они сперва сами бы все на счет как-то положили свое непосильно нажитое и процент отдали, показали бы своим примером. А то получается народу одни законы, хозяевам другие.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 04:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав: И наличку им можно держать, а народу нельзя, только в банк надо все отнести на специальный счет. Что потом "случится" с тем счетом, если вдруг у всех случится массовый психоз и возьмут и отнесут и положат на тот счет? Называется, догадайтесь с 3-х раз.И много они с него заплатили?

Всё что полагается заплатить.

Если у тебя есть сведения что у них есть внесённый в декларацию доход с которого не уплачен подоходный налог - почему ты до сих пор не обратился с этой инфорацией в НАЗК, НАБУ, САП?

Бугога. А почитать декларации хотя бы тех же авторов этого законопроекта, начиная с самого гетьманцова и его разбогатевшей престарелой мамы, и посмотреть журналистские расследования религия не позволяет? Наверное, пенсия гигантская?
На матір Данила Гетмацева оформлені 17 компаній з реєстрацією не тільки в Україні (11 компаній), але і в Білорусі, Кіпрі, Польщі, Греції, Казахстані та Таїланді.

Дружина Гетманцева Ольга Сергіївна, згідно з декларацією, заробила на маминій фірмі 1,1 тисячі гривень і від цієї ж фірми отримала допомогу в розмірі 55,2 тисячі гривень, також отримала від Управління соціального захисту державну страхову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень. З усього видно, що годувальник у сім'ї – мама Данила Геманцева.

Мама політика зберігає в різних банках 1 мільйон 153,4 тисячі гривень, 124,2 тисячі доларів, 34,4 тисячі євро, а також у Ніцці відкрито рахунок на 108 тисяч доларів. Готівкою зберігає 238 тисяч доларів і позичила закордонним друзям 650 тисяч доларів.

Плюс куча квартир тут и еще куча всего.
https://368.media/2020/06/03/nardep-get ... ya-na-mat/
Будут платить "амнистию"? Дудку!
Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить «налог». А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов - их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки.
Ранее экономист Михаил Кухар, комментируя инициативу Гетманцева повысить НДС до 22-24%, заявил, что он пытается убить малый бизнес, а все его инициативы направлены на торможение роста экономики, который только начал возобновляться в условиях коронакризиса.

Такие же и предшественники, тоже мечтающие о подобных законах для народа.
Имущество семьи Луценко
Надо еще десяток карманных органов было создать, а то мало.
Перестаньте считать всех дураками. Хотя что тут говорить, есть основания, что до сих пор это все терпим.
hxbbgaf
 
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