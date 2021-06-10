Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Чет 17 чер, 2021 07:13

hxbbgaf написав: А почитать декларации хотя бы тех же авторов этого законопроекта, начиная с самого гетьманцова и его разбогатевшей престарелой мамы, и посмотреть журналистские расследования религия не позволяет? Наверное, пенсия гигантская? А почитать декларации хотя бы тех же авторов этого законопроекта, начиная с самого гетьманцова и его разбогатевшей престарелой мамы, и посмотреть журналистские расследования религия не позволяет? Наверное, пенсия гигантская?

vitaliy_berdinskikh написав: Во-первых не должен, а может .. Участие в декларировании сугубо добровольное.



Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5% , если у тебя есть желание спать с чистой совесть. Во-первых.. Участие в декларировании сугубо добровольное.Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно., если у тебя есть желание спать с чистой совесть.

Дал Гетьманцев маме деньги и она оформила на себя квартиры. Где тут криминал? Из чего следует что с этих денег не уплачены налоги если они заявлены в декларациях которые проверяет НАЗК. Если бы налоги не были уплачены то какой смысл показывать деньги и квартиры в декларациях - при первой же проверке всплывёт расхождение между декларазией для НАЗК и для налоговой.Для того, к слову, и придумали эти декларации на родственников чтобы было видно что оформлено и на них тоже. Так что вам теперь не так?Возвращаемся к теме налоговой амнистии, вынужден процитировать себя ибо накидыватели на амнистию за три страницы флейма на тему "а вон у депутатов денег больше" забыли о чём собственно тут обсуждение: