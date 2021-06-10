Рада схвалила податкову амністію для українців

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Таким образом уже в 2003 году доказывать происхождение денег - это был вполне реальный вопрос. Если кто-то не заботился об этом все 20 лет то, как говорится, сам себе злой буратина. В то же время если человек будет и дальше держать капитал в наличке и тратить по-немногу то ни банки, ни налоговая ничего у него не спросят. Так в чём тогда проблема?
Возвращаясь к теме ветки - если человек из истории все налоги заплатил то о чём ему вообще переживать?
hxbbgaf написав:А почитать декларации хотя бы тех же авторов этого законопроекта, начиная с самого гетьманцова и его разбогатевшей престарелой мамы, и посмотреть журналистские расследования религия не позволяет? Наверное, пенсия гигантская?
Дал Гетьманцев маме деньги и она оформила на себя квартиры. Где тут криминал? Из чего следует что с этих денег не уплачены налоги если они заявлены в декларациях которые проверяет НАЗК. Если бы налоги не были уплачены то какой смысл показывать деньги и квартиры в декларациях - при первой же проверке всплывёт расхождение между декларазией для НАЗК и для налоговой.
Для того, к слову, и придумали эти декларации на родственников чтобы было видно что оформлено и на них тоже. Так что вам теперь не так?
Возвращаемся к теме налоговой амнистии, вынужден процитировать себя ибо накидыватели на амнистию за три страницы флейма на тему "а вон у депутатов денег больше" забыли о чём собственно тут обсуждение:
vitaliy_berdinskikh написав:Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.
Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5%, если у тебя есть желание спать с чистой совесть.
Ну, да, дал маме денег, она купила 17 фирм, миллионы долларов и с десяток квартир и это только то, что засветили, чего уж там. Так по этому закону для простого народа теперь же каждый сам отвечает за свои доходы и сбережения, сравнивать их с доходами будут только лично с вашими, не бабушки и не дяди. А им можно. Двойные стандарты выходят.
На матір Данила Гетмацева оформлені 17 компаній з реєстрацією не тільки в Україні (11 компаній), але і в Білорусі, Кіпрі, Польщі, Греції, Казахстані та Таїланді.
Дружина Гетманцева Ольга Сергіївна, згідно з декларацією, заробила на маминій фірмі 1,1 тисячі гривень і від цієї ж фірми отримала допомогу в розмірі 55,2 тисячі гривень, також отримала від Управління соціального захисту державну страхову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень. З усього видно, що годувальник у сім'ї – мама Данила Геманцева.
Мама політика зберігає в різних банках 1 мільйон 153,4 тисячі гривень, 124,2 тисячі доларів, 34,4 тисячі євро, а також у Ніцці відкрито рахунок на 108 тисяч доларів. Готівкою зберігає 238 тисяч доларів і позичила закордонним друзям 650 тисяч доларів.
Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить «налог». А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов - их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки. Ранее экономист Михаил Кухар, комментируя инициативу Гетманцева повысить НДС до 22-24%, заявил, что он пытается убить малый бизнес, а все его инициативы направлены на торможение роста экономики, который только начал возобновляться в условиях коронакризиса.
Такие же и предшественники, тоже мечтающие о подобных законах для народа, которые мечтали ограбить народ еще больше - предлагалось вплоть до 30% со всего и вся. Имущество семьи Луценко
όχι κλώνος написав: они ... уплачивают с них нологи? Прикинь.
Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн, Игорь Котвицкий - 1,918 млрд Виталий Хомутынник - 492,122 млн Богдан Дубневич - 441,458 млн Юрий Деревянко - 416,210 млн Вячеслав Константиновский - 407,506 Они уплатили 18%+1,5% в общем случае? Конечно.
vitaliy_berdinskikh написав:]Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.
К чему тогда это было сказано?
«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну
Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы.
hxbbgaf написав:С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме?
Пока что не в своём уме ты требуя уплаты вымышленного налога на капитал со ставкой 19,5%.
Я понимаю что у тебя пролетарская зависть, но тут большая часть посетителей отнюдь не пролетарии и охотно зарабатывают деньги на обороте своих денег (депозиты, кешбек за покупки, дивиденты и торговля акциями). Так что тут ты не найдешь понимания.
hxbbgaf написав:Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы.
Глава Минфина говорит что участие обязательно? Нет.
Значит балобол из нас троих - тебя, главы Минфина и меня - только ты. Причём балаболишь ты уже пару месяцев. При том что ни разу в жизни не читал проект закона о налоговой амнистии. Впредь прошу воздержаться от оценок моей личности на основании своих фантазий.