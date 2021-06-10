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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:11

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:
  Faceless написав:
  Scholar написав:Faceless

Только это не нулевая декларация и никакую черту слуги не подводят. И контроль расходов не внедряют. Добровольное обеление для желающих. Кто понимает, зачем это ему

По факту получается как раз как нулевая. Т.е. да, участие добровольное, но потом сами виноваты, если у вас есть капиталы, источник которого подтвердить не сможете и то, что с него были уплачены налоги


В Украине нет механизмов непрямого контроля уплаты налогов


Сейчас нет. На самом деле ввести элементарно, для крупных покупок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:16

sergey_sryvkin
для справки, хотя это и не имеет отношения к теме ветки:

сейчас действует закон о финмоне принятый в декабре 2019 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361 ... 00816#Text
он заменил закон о финмоне который был принят в октябре 2014 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text
а этот закон заменил первоначальный закон о финмоне принятый аж в ноябре 2002 года
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15#Text

Таким образом уже в 2003 году доказывать происхождение денег - это был вполне реальный вопрос.
Если кто-то не заботился об этом все 20 лет то, как говорится, сам себе злой буратина. В то же время если человек будет и дальше держать капитал в наличке и тратить по-немногу то ни банки, ни налоговая ничего у него не спросят. Так в чём тогда проблема?

Возвращаясь к теме ветки - если человек из истории все налоги заплатил то о чём ему вообще переживать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:13

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  hxbbgaf написав:А почитать декларации хотя бы тех же авторов этого законопроекта, начиная с самого гетьманцова и его разбогатевшей престарелой мамы, и посмотреть журналистские расследования религия не позволяет? Наверное, пенсия гигантская?
Дал Гетьманцев маме деньги и она оформила на себя квартиры. Где тут криминал? Из чего следует что с этих денег не уплачены налоги если они заявлены в декларациях которые проверяет НАЗК. Если бы налоги не были уплачены то какой смысл показывать деньги и квартиры в декларациях - при первой же проверке всплывёт расхождение между декларазией для НАЗК и для налоговой.

Для того, к слову, и придумали эти декларации на родственников чтобы было видно что оформлено и на них тоже. Так что вам теперь не так?

Возвращаемся к теме налоговой амнистии, вынужден процитировать себя ибо накидыватели на амнистию за три страницы флейма на тему "а вон у депутатов денег больше" забыли о чём собственно тут обсуждение:
  vitaliy_berdinskikh написав:Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.

Во-вторых потому что он мог ещё тогда когда получал зарплату в конверте - подавать декларацию о доходе и платить налог самостоятельно. Не заплатил тогда 18% - заплати сейчас 2,5%, если у тебя есть желание спать с чистой совесть.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:47

Ну, да, дал маме денег, она купила 17 фирм, миллионы долларов и с десяток квартир и это только то, что засветили, чего уж там.
Так по этому закону для простого народа теперь же каждый сам отвечает за свои доходы и сбережения, сравнивать их с доходами будут только лично с вашими, не бабушки и не дяди. А им можно. Двойные стандарты выходят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:53

На матір Данила Гетмацева оформлені 17 компаній з реєстрацією не тільки в Україні (11 компаній), але і в Білорусі, Кіпрі, Польщі, Греції, Казахстані та Таїланді.

Дружина Гетманцева Ольга Сергіївна, згідно з декларацією, заробила на маминій фірмі 1,1 тисячі гривень і від цієї ж фірми отримала допомогу в розмірі 55,2 тисячі гривень, також отримала від Управління соціального захисту державну страхову допомогу в розмірі 24 тисяч гривень. З усього видно, що годувальник у сім'ї – мама Данила Геманцева.

Мама політика зберігає в різних банках 1 мільйон 153,4 тисячі гривень, 124,2 тисячі доларів, 34,4 тисячі євро, а також у Ніцці відкрито рахунок на 108 тисяч доларів. Готівкою зберігає 238 тисяч доларів і позичила закордонним друзям 650 тисяч доларів.

Плюс куча квартир тут и еще куча всего.
https://368.media/2020/06/03/nardep-get ... ya-na-mat/
Будут платить "амнистию" и распродавать все и ложить на специальный счет? Дудку!
Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить «налог». А зря, потому что на таких, как автор законопроекта, бюджет смог бы неплохо заработать. Так, в своей декларации за 2020 год Гетманцев указал «наличку» в 40 тысяч евро, 35 тысяч долларов и 287 тыс. грн. Мать Гетманцева имеет наличными 216 тысяч долларов, а также 650 тысяч долларов - их его мать одолжила третьему лицу (указан в декларации как «Мержех Родріг Еліас»). Также у владении семьи Гетманцевых – огромное количество недвижимости – квартиры, жилые дома и земельные участки.
Ранее экономист Михаил Кухар, комментируя инициативу Гетманцева повысить НДС до 22-24%, заявил, что он пытается убить малый бизнес, а все его инициативы направлены на торможение роста экономики, который только начал возобновляться в условиях коронакризиса.

Такие же и предшественники, тоже мечтающие о подобных законах для народа, которые мечтали ограбить народ еще больше - предлагалось вплоть до 30% со всего и вся.
Имущество семьи Луценко
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  όχι κλώνος написав: они ... уплачивают с них нологи?
Прикинь.

Депутат Сергей Мельничук указал в декларации 1 трл.грн,
Игорь Котвицкий - 1,918 млрд
Виталий Хомутынник - 492,122 млн
Богдан Дубневич - 441,458 млн
Юрий Деревянко - 416,210 млн
Вячеслав Константиновский - 407,506
Они уплатили 18%+1,5% в общем случае?
Конечно.

С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:И много они с него заплатили?

Всё что полагается заплатить.

Если у тебя есть сведения что у них есть внесённый в декларацию доход с которого не уплачен подоходный налог - почему ты до сих пор не обратился с этой инфорацией в НАЗК, НАБУ, САП?

Ага, думаю, журналисты и активисты уже давно плюнули обращаться, пока они создают еще десяток карманных органов. Пчелы не будут бороться с медом.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:58

  vitaliy_berdinskikh написав:]Во-первых не должен, а может.. Участие в декларировании сугубо добровольное.

К чему тогда это было сказано?
«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати і перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», — пояснює глава Мінфіну

Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:04

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  hxbbgaf написав:С трлн. гривен заплатили 19.5%? Вы в своем уме?

Пока что не в своём уме ты требуя уплаты вымышленного налога на капитал со ставкой 19,5%.

Я понимаю что у тебя пролетарская зависть, но тут большая часть посетителей отнюдь не пролетарии и охотно зарабатывают деньги на обороте своих денег (депозиты, кешбек за покупки, дивиденты и торговля акциями). Так что тут ты не найдешь понимания.

  hxbbgaf написав:Тут одно из двух. Или глава минфина балабол, или вы.
Глава Минфина говорит что участие обязательно? Нет.

Значит балобол из нас троих - тебя, главы Минфина и меня - только ты. Причём балаболишь ты уже пару месяцев. При том что ни разу в жизни не читал проект закона о налоговой амнистии. Впредь прошу воздержаться от оценок моей личности на основании своих фантазий.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:20

Faceless

Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
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