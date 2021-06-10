Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Чет 17 чер, 2021 14:41

Faceless написав: А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией?

Потому что декларацию подают лишь те у кого есть на руках теневые доходы или активы купленные за такие доходы. Я например ничего не подаю поскольку все мои доходы белые. От какой точки считать потом мои доходы если сумму мои денег в банках, наличных, крипте (к слову, хоть там и крохи) - знаю только я.Ладно, недвижимость и автомобили налоговая пусть и не знает так же как сумму моих денег, но они хотя бы в каких-то реестрах записаны. А вот суммы в банках и особенно наличке - не записаны нигде.Ну и даже те кто будет подавать декларацию для налоговой амнистии - они задекларируют в ней только ту часть капитала которую сами же отнесли к теневому требуещему легализации. Таким образом полная сумма в декларации отражена не будет.