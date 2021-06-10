RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:36

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:Faceless

Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент


А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется.
Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается".
Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29297
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1229 раз.
Подякували: 7113 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:41

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Faceless написав:А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией?

Потому что декларацию подают лишь те у кого есть на руках теневые доходы или активы купленные за такие доходы. Я например ничего не подаю поскольку все мои доходы белые. От какой точки считать потом мои доходы если сумму мои денег в банках, наличных, крипте (к слову, хоть там и крохи) - знаю только я.

Ладно, недвижимость и автомобили налоговая пусть и не знает так же как сумму моих денег, но они хотя бы в каких-то реестрах записаны. А вот суммы в банках и особенно наличке - не записаны нигде.

Ну и даже те кто будет подавать декларацию для налоговой амнистии - они задекларируют в ней только ту часть капитала которую сами же отнесли к теневому требуещему легализации. Таким образом полная сумма в декларации отражена не будет.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4492
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада схвалила віднесення збору з одноразового...
R2 » Вів 15 чер, 2021 16:51
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 16:51
mvi
Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн...
R2 » Чет 10 чер, 2021 16:20
4 448
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 16:06
SMOKE
Захист персональних даних: які зміни чекають на українців 1, 2
R2 » Сер 09 чер, 2021 20:35
11 805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:11
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.