Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:Faceless
Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется.
Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается".
Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.