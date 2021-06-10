Рада схвалила податкову амністію для українців

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Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется. Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается". Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Faceless написав:А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией?
Потому что декларацию подают лишь те у кого есть на руках теневые доходы или активы купленные за такие доходы. Я например ничего не подаю поскольку все мои доходы белые. От какой точки считать потом мои доходы если сумму мои денег в банках, наличных, крипте (к слову, хоть там и крохи) - знаю только я.
Ладно, недвижимость и автомобили налоговая пусть и не знает так же как сумму моих денег, но они хотя бы в каких-то реестрах записаны. А вот суммы в банках и особенно наличке - не записаны нигде.
Ну и даже те кто будет подавать декларацию для налоговой амнистии - они задекларируют в ней только ту часть капитала которую сами же отнесли к теневому требуещему легализации. Таким образом полная сумма в декларации отражена не будет.
Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется. Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается". Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.