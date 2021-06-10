Рада схвалила податкову амністію для українців

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Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется. Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается". Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Faceless написав:А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией?
Потому что декларацию подают лишь те у кого есть на руках теневые доходы или активы купленные за такие доходы. Я например ничего не подаю поскольку все мои доходы белые. От какой точки считать потом мои доходы если сумму мои денег в банках, наличных, крипте (к слову, хоть там и крохи) - знаю только я.
Ладно, недвижимость и автомобили налоговая пусть и не знает так же как сумму моих денег, но они хотя бы в каких-то реестрах записаны. А вот суммы в банках и особенно наличке - не записаны нигде.
Ну и даже те кто будет подавать декларацию для налоговой амнистии - они задекларируют в ней только ту часть капитала которую сами же отнесли к теневому требуещему легализации. Таким образом полная сумма в декларации отражена не будет.
Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется. Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается". Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Анти-пример когда человек собравшийся комментировать тему то ли вообще дупля не отбивает в том о чём говорит, то ли сознательно рассказывают полную ахинею:
Говорит о нулевой декларации, а не налоговой амнистии
Говорит о том что деньги надо обязательно класть в банк, хотя это совершенно не обязательно
Говорит что цель отобрать деньги населения которое оно будет вынуждено отнести в банк согласно пункта выше, а реализовываться отбот будет через банкротство банков. Бл... но банки ведь коммерческие и если даже предположить что собственники банков присвоят деньги вкладчиков и "уронят" свой банк то деньги вкладчиков получат они, а не государство. И у нас 70 банков, а не один Сбербанк СССР - все 70 собственников банков проплатили закон об амнистии чтобы прикончить свои банки с сбежать в панамы?
Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент
А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется. Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается". Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Не будет. Самый простой пример - валютные разницы
А что этот самый простой пример демонстрировать должен? А если пример чуть посложнее взять: рост акций. Или еще чуть сложнее: прибыльный бизнес...