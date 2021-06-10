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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:36

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Scholar написав:Faceless

Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент


А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется.
Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается".
Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:41

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Faceless написав:А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией?

Потому что декларацию подают лишь те у кого есть на руках теневые доходы или активы купленные за такие доходы. Я например ничего не подаю поскольку все мои доходы белые. От какой точки считать потом мои доходы если сумму мои денег в банках, наличных, крипте (к слову, хоть там и крохи) - знаю только я.

Ладно, недвижимость и автомобили налоговая пусть и не знает так же как сумму моих денег, но они хотя бы в каких-то реестрах записаны. А вот суммы в банках и особенно наличке - не записаны нигде.

Ну и даже те кто будет подавать декларацию для налоговой амнистии - они задекларируют в ней только ту часть капитала которую сами же отнесли к теневому требуещему легализации. Таким образом полная сумма в декларации отражена не будет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:01

Господа начинайтепотихоньку сознаваться у кого доходы чёрные?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:08

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Разве что у частых посетителей ветки Идеи для торговли на рынках США при условии что они не платили в Украине налоги с прибыли от апле. И то это скорей серые, чем черные.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:08

  Faceless написав:
Scholar написав:Faceless

Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент


А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется.
Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается".
Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.


Не будет. Самый простой пример - валютные разницы
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:48

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Анти-пример когда человек собравшийся комментировать тему то ли вообще дупля не отбивает в том о чём говорит, то ли сознательно рассказывают полную ахинею:

  1. Говорит о нулевой декларации, а не налоговой амнистии
  2. Говорит о том что деньги надо обязательно класть в банк, хотя это совершенно не обязательно
  3. Говорит что цель отобрать деньги населения которое оно будет вынуждено отнести в банк согласно пункта выше, а реализовываться отбот будет через банкротство банков. Бл... но банки ведь коммерческие и если даже предположить что собственники банков присвоят деньги вкладчиков и "уронят" свой банк то деньги вкладчиков получат они, а не государство. И у нас 70 банков, а не один Сбербанк СССР - все 70 собственников банков проплатили закон об амнистии чтобы прикончить свои банки с сбежать в панамы? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:51

  Scholar написав:
  Faceless написав:
Scholar написав:Faceless

Чтобы ввести контроль расходов (пусть даже только для крупных покупок) - нужно подведение нулевой черты (фиксация точки отсчёта) и поголовное декларирование после. А это ничем не предусмотрено на данный момент


А чем налоговую амнистию не считать, по сути, нулевой декларацией? Если не подал (она добровольная), и осуществляется покупка на сумму, которая никак не увязывается с официальными доходами или источниками средств (типа продажа имущества), то история точно такая же, как будто подавал нулевую декларацию, но покупка с ней не согласуется.
Те, кто не подают декларацию и не амнистируют капитал, по которому не были уплачены налоги с источников - считается, что у них все "белое", а "небелого" - не более некоторой суммы, которая "прощается".
Так что фиксация точки отчёта как раз и будет.


Не будет. Самый простой пример - валютные разницы

А что этот самый простой пример демонстрировать должен? А если пример чуть посложнее взять: рост акций. Или еще чуть сложнее: прибыльный бизнес...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:03

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Ну и банальный пример вступления в наследство от родственников первой-второй линии - тоже нигде в налоговой не отражается, налоги с этого не платятся (кроме пошлин и всякий комиссий за само переоформление движимого и недвижимого имущества, но это всё идёт не в налоговую). А если в наследство досталась наличка, ну или даже пусть банковский вклад - то ни копейки пошлины не платится за это.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:43

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Вообще, на мой личный взгляд, вопрос нулевой декларации как говорится не на часі.

Не потому что лично я против тотального декларирования - это отдельный дискуссионный вопрос и да, я скорей против тотального контроля чем за тотальный отлов уклоняющихся от налогов.

А потому что чисто технически и организационно это мегасложно. У нас население совершенно не подготовлено к тому чтобы каждый год отчитываться о своём доходе и уж тем более о капитале/состоянии/имуществе. А не дай бог ещё включат в декларацию информацию о тратах ...

Из все моей ближней и дальней родни я один кто ведёт что-то типа домашней бухгалтерии, и то у меня регулярно появляются записи корретировок по наличке просто потому что не могу вспомнить где потратил то что не записал. А как будут отчитываться те сельские бабульки-дедульки о которых так плачут жалобщики в темах судсидий?

Да и даже я не знаю текущую цену своего автомобиля (так, на глаз), своей квартиры (нафиг оно мне сейчас?), своей дачи цена которой сильно поменялась за последние несколько лет судя по ценам покупки участков в нашем товариществе. А ведь всё это надо будет ежегодно отправлять в налоговую, а цифры ещё и чем-то обосновывать, например документом оценщика (конечно же платным). И если я то смогу сделать это через кабинет или в худщем случае через сайт Недії, то как это всё делать не только упомянутым сельским бабулькам, но и моим соседям-харьковчанам - ведь далеко не у всех дома стоит компьютер, а заполнять декларацию в мобильном то ещё развлечение. А если делать это в бумажном виде ... ооооооооо :mrgreen:

Если прямо сейчас (в ближайшие год-два-пять) ввести тотальное декларирование и ту самую нулевую декларацию - это будет шикарный урожай штрафов за ошибки, неуказание собственности. А вот успехов в борьбе с уклонением это врядли добавит посколько как и раньше уклонисты найдут способы не указывать то что имеют. А отладка ПО которое будет ловить уклонистов - растянется на десятилетия. Это и так не простая задача, а судя по "успехам" Недії в разоаботе просто нет кадров которые могут выписать этот алгоритм, чтобы потом программеры его превратили в код.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:49

_hunter

Должен демонстрировать полностью законный необлагаемый налогом и невидимый для налоговой прирост денег в наличии.
В случае изменения стоимости акций всё не так. Для получения денег - акции придется продать и задекларировать инвест прибыль. В случае прибыльного бизнеса - прибыль придется вывести на собственника и уплатить подоходный. В этих кейсах налоговая видит цифры.

В кейсе курсовых разниц - не видит нихрена
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