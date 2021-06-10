Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:43

Вообще, на мой личный взгляд, вопрос нулевой декларации как говорится не на часі.Не потому что лично я против тотального декларирования - это отдельный дискуссионный вопрос и да, я скорей против тотального контроля чем за тотальный отлов уклоняющихся от налогов.А потому что чисто технически и организационно это мегасложно. У нас население совершенно не подготовлено к тому чтобы каждый год отчитываться о своём доходе и уж тем более о капитале/состоянии/имуществе. А не дай бог ещё включат в декларацию информацию о тратах ...Из все моей ближней и дальней родни я один кто ведёт что-то типа домашней бухгалтерии, и то у меня регулярно появляются записи корретировок по наличке просто потому что не могу вспомнить где потратил то что не записал. А как будут отчитываться те сельские бабульки-дедульки о которых так плачут жалобщики в темах судсидий?Да и даже я не знаю текущую цену своего автомобиля (так, на глаз), своей квартиры (нафиг оно мне сейчас?), своей дачи цена которой сильно поменялась за последние несколько лет судя по ценам покупки участков в нашем товариществе. А ведь всё это надо будет ежегодно отправлять в налоговую, а цифры ещё и чем-то обосновывать, например документом оценщика (конечно же платным). И если я то смогу сделать это через кабинет или в худщем случае через сайт Недії, то как это всё делать не только упомянутым сельским бабулькам, но и моим соседям-харьковчанам - ведь далеко не у всех дома стоит компьютер, а заполнять декларацию в мобильном то ещё развлечение. А если делать это в бумажном виде ... оооооооооЕсли прямо сейчас (в ближайшие год-два-пять) ввести тотальное декларирование и ту самую нулевую декларацию - это будет шикарный урожай штрафов за ошибки, неуказание собственности. А вот успехов в борьбе с уклонением это врядли добавит посколько как и раньше уклонисты найдут способы не указывать то что имеют. А отладка ПО которое будет ловить уклонистов - растянется на десятилетия. Это и так не простая задача, а судя по "успехам" Недії в разоаботе просто нет кадров которые могут выписать этот алгоритм, чтобы потом программеры его превратили в код.