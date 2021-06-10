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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и банальный пример вступления в наследство от родственников первой-второй линии - тоже нигде в налоговой не отражается, налоги с этого не платятся (кроме пошлин и всякий комиссий за само переоформление движимого и недвижимого имущества, но это всё идёт не в налоговую). А если в наследство досталась наличка, ну или даже пусть банковский вклад - то ни копейки пошлины не платится за это.


Нотариус, оформляющий наследство - подает в налоговую податковий розрахунок за формою 1дф, там есть сумма дохода
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:54

  Scholar написав:_hunter

Должен демонстрировать полностью законный необлагаемый налогом и невидимый для налоговой прирост денег в наличии.
В случае изменения стоимости акций всё не так. Для получения денег - акции придется продать и задекларировать инвест прибыль. В случае прибыльного бизнеса - прибыль придется вывести на собственника и уплатить подоходный. В этих кейсах налоговая видит цифры.

В кейсе курсовых разниц - не видит нихрена

Чем этот "полностью законный" прирост отличается от прироста в виде черной ЗПшки?..
Так и бизнес (как и баксы) можно просто продать -- показав _по бумагам_ стоимость в одну гривну.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:58

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  Scholar написав:Не будет. Самый простой пример - валютные разницы

Вопрос валютных разниц никуда не девается и в случае повальной нулевой декларации. Как точно он будет решаться у нас вопрос открытый, но это совсем не означает, что налоговая амнистия не может быть по сути приравнена к нулевой декларации, с чем вы сейчас спорите.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:00

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  vitaliy_berdinskikh написав:Да и даже я не знаю текущую цену своего автомобиля (так, на глаз), своей квартиры (нафиг оно мне сейчас?), своей дачи

Вам и не надо это все знать, в случае декларирования. Вы декларируете актив, а не его оценку.
Что верно сказано, это то, что повальное декларирование неосуществимо физически, у нас налоговая с тем мизером, что сейчас, еле еле справляется.
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  #<1 ... 4567
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